Sofofa, Sonami y la Banca son las entidades que a la fecha apoyan oficialmente al postulante de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA).

Pese a que ya cuatro de las seis ramas que son parte de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) decidieron respaldar la candidatura de Juan Sutil para presidir a la máxima cúpula empresarial, la Cámara Nacional de Comercio (CNC) decidió mantener en competencia el nombre de su candidato: Ricardo Mewes.

Lo anterior, según informaron desde el comercio, es con la finalidad de reafirmar los planteamientos y propuestas formuladas por dicha candidatura "que dejan claramente establecido el punto de vista de este gremio en cuanto al rol que debiera ejercer el empresariado en el Chile actual y los cambios internos que corresponde implementar en la CPC".

Al ser consultado sobre el tema, el propio Mewes salió a explicar que su postulación seguirá en pie, en respuesta al apoyo que ha recibido desde su sector. "Cuando veo el gran respaldo que he tenido desde las bases y de los gremios de regiones por la candidatura, me parece que es importante llegar hasta el final de la elección el 12 de marzo, porque de alguna manera yo me debo al gremio. El apoyo ha sido super potente, super fuerte, cariñoso", dijo, asegurando que continúa contando con el apoyo de los extitulares de la CPC que lo motivaron a postularse, entre ellos Alberto Salas.

A través de un comunicado de prensa, desde la CNC agregaron que tienen la convicción de ser una entidad que "debido al contacto y diálogo permanente sostenido con la gente, que caracteriza a nuestro sector, entiende y comparte las urgentes reformas que debemos realizar como país para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía y especialmente comprendemos el innegable rol que le corresponde al empresariado en el momento que estamos viviendo".

Pese a que incluso el mismo Mewes da por ganador al candidato de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Juan Sutil, recalcó que de igual modo espera hacer llegar sus ideas a la CPC.

"Los números son los números", admitió en referencia al apoyo de cuatro ramas a su contrincante.

"Todo lo que nosotros hemos dicho y planteado lo llevaremos a la CPC, a través de nuestro presidente que es Manuel Melero, porque está todo el gremio detrás de este trabajo", afirmó el candidato del comercio, Ricardo Mewes.

Banca oficializó respaldo

Finalmente, y tras varios días de espera, el directorio de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) definió apoyar la postulación de Sutil a la presidencia de la CPC, que se llevará a cabo el próximo 12 de marzo.

"Tras conocer las propuestas de ambos candidatos y luego de un proceso de reflexión interno, el directorio de la Asociación ha decidido unánimemente apoyar la candidatura de Juan Sutil para la presidencia de la CPC", expresó el presidente de la ABIF, José Manuel Mena.

Consideraron, añadió, "que su liderazgo será fundamental para impulsar una agenda que represente a todos los sectores productivos y generar las alianzas necesarias para que el país retome la senda del crecimiento y el desarrollo".

Además de valorar la disposición y aporte de quienes participan en este proceso, Mena fue enfático en señalar que "es prioritario frente a los actuales desafíos del país, que todos los actores de la sociedad tengamos la capacidad y la convicción necesarias para sumarnos a una agenda de trabajo por la paz social, siendo condición esencial el crecimiento económico y la democracia".

Sutil valoró el respaldo de la banca. "Reafirma mi compromiso en esta tarea, que es con los gremios pero también con el país. Esto es un voto de confianza", afirmó.

De esta forma, la ABIF se sumó al apoyo ya entregado por la Sonami y la Sofofa al candidato de los agricultores.

A la fecha, solo faltaría que la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) tome una decisión de cara a los próximos comicios, lo que se espera ocurra pronto luego de que se reúna el directorio con los dos candidatos en competencia.

Último comité

Hoy, a las 8 de la mañana, Alfonso Swett liderará su último comité ejecutivo como presidente de la CPC. A la cita está invitado a exponer el ministro de Economía, Lucas Palacios.