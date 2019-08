Comisión de Trabajo: diputados deberán resolver si “censuran” a Gael Yeomans

Laboral & Personas

La polémica tuvo su origen luego de que la semana pasada no se le permitiera al ministro del Trabajo exponer sus observaciones al proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas.

Si bien el próximo martes está contemplado que la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados retome la discusión del proyecto de la diputada del PC, Camila Vallejo, que reduce la jornada laboral a 40 horas, al parecer de nuevo la discusión se dará en medio de una tensa calma, ya que la instancia deberá resolver si censura o no a la presidenta de la comisión, la diputada frenteamplista Gael Yeomans.

¿La razón? La frustrada presentación del ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg.

El pasado 24 de julio, en medio de una acalorada discusión en torno al proyecto, la diputada PC Karol Cariola, solicitó el cierre del debate, por lo cual Yeomans debió proceder a someter la propuesta a votación en general.

Esto molestó de sobremanera a los parlamentarios del oficialismo. Tanto, que el diputado UDI, Patricio Melero, pidió censurar a Yeomans, ya que esto impidió que el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg -que se encontraba presente en la cita-, pudiera exponer sus observaciones en torno a la propuesta legal.

“Me parece insólito que en la tramitación de un proyecto laboral, que afectará al mundo del trabajo, no se quiera escuchar al ministro de la cartera”, cuestionó Melero ese día.

La reclamación de conducta presentada por el diputado UDI se basa en el artículo 211 del Reglamento de la Corporación, el cual establece que “un diputado miembro de la comisión podrá reclamar verbalmente o por escrito de la conducta del presidente”.

“Es una acción reglamentaria, que la puede presentar cualquier diputado en el desarrollo del trabajo de la comisión, también existen las censuras a la mesa de la Sala. Cuando presenté la solicitud de censura argumenté que es básicamente porque no se respetó el reglamento, por haber obstruido el uso de la palabra al ministro y por no haber permitido que las audiencias que estaban pendientes -que eran más de diez- se realizaran antes de la votación en general de la propuesta”, explicó Melero.

La solicitud de censura deberá ser votada por los diputados, y Melero reconoce que es difícil obtener los votos, ya que la oposición es mayoría en la instancia. “Si la censura se acoge sale la presidenta, pero quiero ver qué actitud hay, porque tengo la facultad también de retirar la censura. Quiero aclarar algo, acá se trata de diferencias respecto a la conducción de la comisión, esto no tiene que ver con diferencias en torno al proyecto. Lo que gatilla esto, y mi reclamo, es que se impidió al ministro exponer su visión”, recalcó Melero.

Yeomans: “Es machismo”

Sobre el tema, la parlamentaria del Frente Amplio recalcó que ella se apegó al reglamento.

“Fueron sesiones de la comisión bien complejas. Por eso lo que hice fue pedir que se leyera el reglamento, y cuando un parlamentario pide el cierre del debate, hay que proceder a la votación, independiente de lo que esté sucediendo”, explicó Yeomans.

A su juicio, se ha tratado de un debate complejo “con bastantes faltas de respecto y faltas al reglamento”.

Consultada respecto a si cree que los parlamentarios sobrepasan determinados límites en el debate, Yeomans sostuvo que “interpreto que es machismo, porque soy mujer, joven y hay un cierto desdén porque ellos llevan bastante años más que yo en esto. Hay parlamentarios como el diputado Melero acostumbrados usar artimañas. En el debate previsional, por ejemplo, que el diputado Melero me cuestione si yo estudié o no derecho por una opinión política que tuve en un momento en la votación de la reforma de pensiones, no corresponde", cuestionó Yeomans.

"Cuando acceso a lo que ellos sostienen están de acuerdo y cuando no, ponen el grito en el cielo. Son actitudes matonescas. Eso no corresponde", acotó la presidenta de la comisión de Trabajo.