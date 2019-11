Conapyme advierte que cerca de 20 mil firmas podrían declararse en quiebra en los próximos meses

Laboral & Personas

Titular del gremio PYME, German Dastre, señaló que a la fecha cerca de 5.000 firmas del sector se han declarado en quiebra.

"Según los datos oficiales cerca de 5.000 empresas se han declarado en quiebra, pero resulta que es bien poco, porque las PYME en Chile somos cerca de 900 mil. El problema más grave está en las micro, pequeñas y en las medianas empresas, ahí es donde está el problema, y en los próximos meses van a ser más", advirtió el presidente de Conapyme, Germán Dastres.

De acuerdo al gremio, que representa a las firmas de menor tamaño del país, los efectos de la crisis social afectarán de fuerte manera al sector. "Hay muchos colegas que se están declarando en quiebra porque no tienen ventas, y al no tener ventas no tienen créditos en los bancos. Están en un círculo vicioso: no hay producción, no hay ventas y si no hay ventas no hay ingresos", recalcó.

A juicio del líder gremial, de continuar la situación tal como está, se podría hablar de efectos mayores. "Creo que esto se va agudizar, por lo que hemos estado sondeando esto va a empeorar, porque el sector nuestro es el más perjudicado, es un sector que no tiene espaldas económicas para hacer frente a un escenario como este. Nuestro sector ya venía bajando las ventas, ya estábamos con problemas. Podrían ser unas 20 mil empresas las que se declaren en quiebra, hay cálculos estimativos preocupantes", dijo.

Por esta situación, para Dastres, es tan importante el trabajo que han estado sosteniendo con gremios empresariales como la CPC y la Sofofa, para así diseñar en conjunto programas de apoyo. "Estamos conversando con la CPC y la Sofofa, y también con la Asech. Para nosotros una primera gran ayuda es que la gente le pague a las pymes más rápido. Que el pago oportuno realmente sea rápido y ellos nos han estado ayudando en eso", agregó.

¿Qué sectores serán los más afectados? De acuerdo a Dastres, la manufactura de menor tamaño. "Estamos monitoreando la situación, pero esto se ve mal, los pocos textiles que quedan, los mueblistas, ventas, serán los más golpeados", acotó.