Conozca los pasos para hacer desde hoy la postulación para acceder a la PGU

Laboral & Personas

Se trata de un nuevo beneficio que entrega un aporte mensual de máximo $185 mil a los adultos mayores que tengan más de 65 años.

Tras algunos días de espera, finalmente desde este martes 1 de febrero los adultos mayores de más de 65 años podrán postular a la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Según explicó el ministro (s) del Trabajo, Pedro Pizarro, los requisitos para acceder a la PGU son: tener más de 65 años, no ser parte del 10% más rico de la población y acreditar 20 años de residencia en Chile.

Así, se habilitó en ChileAtiende una plataforma para consultar y postular al beneficio.

Precisó que en www.chileatiende.cl, con el número de la cédula de identidad y la fecha de nacimiento, la persona puede averiguar de inmediato si ya está en el Pilar Solidario o no, y si no lo está, puede con su clave única postular ahí mismo y va a ser contactado por la misma vía para decirle si quedó -de inmediato- o, bien, si cumple con los requisitos para acceder desde el mes de agosto, que es para aquellas personas que están entre el 60% y 90% que hoy no eran favorecidas con una pensión.

El trámite también se puede hacer de forma presencial en las oficinas de ChileAtiende.

De acuerdo a lo explicado por Pizarro, las personas que ya están en el Pilar Solidario no tienen que hacer ningún trámite, ya que ellos ingresan directamente. En el caso de este grupo, los pagos se efectuarán a partir del 18 de febrero.

En cuanto a las personas que tienen Aporte Previsional Solidario que complementa su pensión, ya sea de renta vitalicia o retiro programado, Pizarro explicó que ellos también acceden a la PGU y "van a recibir el pago por la misma vía que tienen con la entidad que les paga mes a mes su pensión".

Los montos

Todos aquellos que tengan una pensión base menor o igual a $ 630.000 recibirán el monto máximo de $ 185.000. Entre quienes perciban un monto base mayor a $ 630.000, y menor a

$ 1.000.000, la cifra irá disminuyendo progresivamente, de manera lineal.

Todos los montos se reajustarán el 1 de febrero de cada año de manera ordinaria, según la variación del IPC. También contempla una regla de reajuste extraordinario, para el caso de que la variación del IPC alcance o supere el 10%.