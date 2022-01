Laboral & Personas

En diciembre aumentaron los trabajos y más personas se sumaron a la búsqueda de empleo dejando la inactividad, según la EOD del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile

Continúa la recuperación del mercado laboral en el Gran Santiago. De acuerdo con la Encuesta de Ocupados y Desocupados (EOD) del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile en diciembre la tasa de ocupación, que mide a la cantidad de personas trabaja sobre el total de quienes están en edad de hacerlo, se ubicó en 54,6%, lo que significó un aumento de 1,9 puntos respecto de septiembre y de 2,8 pp en doce meses.

Los 3.211.000 de ocupados que se registraron entre el 28 de noviembre y el 4 de diciembre implicaron la creación de 120,9 mil empleos en el trimestre y de 207,1 mil en comparación con el mismo periodo de 2020.

Con esto según estimaciones de la directora de Microdatos, Lorena Flores, aun quedan por recobrar cerca de 200 mil trabajos, considerando el aumento de la población en edad de trabajar para llegar a los niveles previo a la pandemia. En diciembre de 2019 la tasa de ocupación fue de 58%.

En paralelo la participación laboral también se recuperó. La fuerza de trabajo, que agrupa a los ocupados y desocupados creció 3,2% en doce meses y 4,5% en el trimestre sumando 3,5 millones de personas.

Así se registró una disminución de los inactivos, que presionó algo más la tasa de desocupación en el trimestre que pasó de 7,8% en septiembre a 8,3%.

Los inactivos disminuyeron en el trimestre 5,1%, mientras que en doce meses lo hicieron 0,9%. Los desocupados aumentaron en el trimestre 11% y en el sentido inverso disminuyeron 25,5% en el año.

Este cuadro, a juicio de Flores, reflejan que en general hay “buenas cifras”, que complementan a la mayor cantidad de ocupados desde que se inició la pandemia: “lo que observamos en diciembre es que disminuyen los inactivos, aumentan los ocupados y hay pocos que se están quedando en la desocupación”.

Respecto a las perspectivas señaló que “es muy difícil hoy decir si esto es estable o no” lo que dependerá de la evolución de la pandemia. El acento lo puso en el análisis de quienes han empezado a dejar la inactividad: “es bien importante que respecto a 2019 (previo a la llegada de la pandemia) en los inactivos con deseos de trabajar llegamos a los mismos niveles”.

El empleo asalariado creció en el trimestre 5,1% mientras que en el año lo hizo 4,7% al llegar a 2.371.000. En tanto el empleo independiente que llegó a 827 mil ocupados, aumento 1,6% trimestralmente y 15,2% en comparación con el año anterior.

El trabajo de las mujeres

Por género la tasa de desempleo, que mide la cantidad de personas que busca trabajo sin encontrar por sobre el total de la fuerza de trabajo, es mayor en hombres (8,6%) que en mujeres (8%).

La tasa de ocupación en las mujeres (47,8%) creció más que la de los hombres (61,6%). En las primeras el indicador aumentó 2,7 pp en el trimestre y 5 pp anual, mientras que en ellos fue 1 pp y 0,4pp, respectivamente

En este escenario la ingeniera comercial y master en Estudios del Desarrollo de University of New South of Wales señaló que las mujeres están saliendo más a buscar trabajos y están encontrando más empleo en comparación con los hombres, lo que es “bastante interesante”.

Por sector, mencionó que hay un incremento en el comercio, el que a su vez en este período está impulsado por la época en que tiene mayor dinamismo.

A ello se suma que en la semana de referencia de la EOD los contagios estaban controlados, lo que también puede influir en la estabilidad que sienten las mujeres para comprometerse en nuevos trabajos a largo plazo.