CPC: "Me preocuparía un país que lo empiezan a manejar 10.000 tuiteros"

Laboral & Personas

El presidente de la multigremial, Alfonso Swett, se mostró inquieto respecto al nivel del debate.

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alfonso Swett, mostró su inquietud respecto al nivel del debate público, sobre todo lo que se refiere a los proyectos laborales. De acuerdo al líder de los grandes empresarios, la discusión está siendo empujada por "10.000 tuiteros".

"He estado meditando este tema. Me preocuparía un país que lo empiezan a manejar 10.000 tuiteros o 1.000 personas detrás de una encuesta. Esas son las muestras que se están ocupando. Eso me preocupa que esté manejando la agenda del Congreso, que esté produciendo las reacciones. Esto de las 41 horas viene en base a dos encuestas que aparecen el mismo día lunes: una de la Marta Lagos y otra de Cadem", señaló el titular de la CPC esta mañana, en entrevista con Radio Pauta.

"Nos parece preocupante que en definitiva este país lo empecemos a manejar a través de qué está pasando en redes sociales, que son 10.000 tuiteros que andan detrás de esto", remató.

Consultado en el mencionado medio si es que le decepcionó que el gobierno no pidiera la opinión a la CPC antes de presentar el proyecto de 41 horas, Swett comentó que "no fue una buena noticia".

"La palabra decepción es muy fuerte, pero claramente para nosotros no fue una muy buena noticia, ni para Pymes, grandes (empresarios) y trabajadores", concluyó.