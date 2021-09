Cuarto retiro de las AFP: diputados declaran inadmisible propuesta del FA y PC para que los rescates paguen impuestos

Laboral & Personas

Más temprano, el Gobierno jugó su carta y aplicó una inédita discusión inmediata a los proyectos en busca de que se rechacen "a la brevedad". Norma será votada en sala el próximo martes.

En votación dividida, por siete en contra y seis a favor, la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados declaró inadmisible la indicación del Frente Amplio y Partido Comunista que buscaba establecer tributos a los tramos de rentas más altas que hicieran uso del cuarto retiro de fondos desde las AFP.

La normativa no pasó el filtro de la admisibilidad al tener los votos en contra de todo el oficialismo y la diputada de oposición Pamela Jiles, quien al argumentar en contra de la medida dijo "encuentro vergonzoso cobrarle impuestos y reducir la ayuda a las personas en medio de una crisis".

La indicación, que no alcanzó a ser votada, en el fondo establecía que las personas cuya renta imponible en el año en que se efectúa el retiro exceda las 50 unidades tributarias anuales (UTA), incluyendo el monto del retiro efectivo que se realice de conformidad a esta ley, solo podrá retirar hasta 100 UF y el monto retirado será considerado renta para todos los efectos legales.

La decisión es una derrota para el candidato presidencial, Gabriel Boric, quien se jugó por establecer impuestos y focalizar el beneficio, pero aún queda la opción que en la Sala se reponga la indicación, aunque claramente no están los votos para que prospere, porque diputados de la DC y el PS han anticipado que no están por establecer "letra chica" en el cuarto retiro.

Incluso durante la sesión de la comisión, quien fuera jefe del programa económico de Daniel Jadue, el economista Ramón López, dijo no entender que el FA y el PC busquen focalizar el beneficio con la tributación. "Eso me sorprende. Eso es no ver el elefante en la pieza", manifestó, indicando que se afectaría a la clase media.

Enfermedad catastrófica

La indicación del FA y el PC que sí fue aprobada fue la que permite a las personas que tengan alguna enfermedad catastrófica efectuar un retiro por el total de los montos acumulados en las cuentas de capitalización individual.

Todo afiliado que, mediante certificado emitido por un médico especialista, acredite padecer alguna de las patologías, de forma voluntaria y excepcional estará autorizado a realizar un retiro de hasta el 100% de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, estableciéndose como monto máximo de retiro el equivalente a 1.350 UF.

Se rechazó la indicación del diputado Jorge Durán (RN) que buscaba que los afiliados del sistema privado de pensiones regido por el decreto ley Nº 3.500 de 1980 y a los pensionados a través de la modalidad de renta vitalicia a retirar hasta el total de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, o a adelantar el pago de sus rentas, respectivamente.

El proyecto seguirá su trámite el próximo lunes para finalizar la votación de las indicaciones al articulado.

Inédita discusión inmediata

Más temprano y en una inesperada jugada, el gobierno ingresó a la Cámara de Diputados un oficio para acelerar la tramitación de los proyectos que autorizan un cuarto retiro de los fondos previsionales, ad portas de que la comisión de Constitución inicie el debate en particular esta tarde.

El oficio, firmado por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, informa la decisión de aplicar discusión inmediata (o sea, que cada cámara destine tres días al despacho de la norma) al conjunto de mociones que permiten un nuevo rescate de fondos.

Esta es la primera vez que el Ejecutivo se hace parte de la iniciativa, de la cual se ha mostrado opositor durante toda la tramitación. La idea es apurar la votación para que se rechace, ante el menor apoyo que han mostrado diputados y senadores a un nuevo retiro.

"La presente urgencia, de carácter extraordinaria y excepcionalísima, tiene su justificación en la imperiosa necesidad que el Honorable Congreso Nacional zanje, a través de su pronta votación y a la mayor brevedad posible, el rechazo de la presente propuesta de reforma constitucional y, a través de ello, obtener certeza jurídica para reducir los impactos financieros, inflacionarios, de tasas de interés, entre otros efectos macroeconómicos, que genera la prolongación de su discusión y, más aún, su eventual y negativa aprobación", señala el texto.

Reaccionando a la jugada del Gobierno, el diputado PS y presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, Marcos Ilabaca, señaló que la media "sorprende", agregando que "o estamos frente a un gobierno que ha cambiado su punto de vista respecto a los retiros y quiere que se apruebe rápidamente para que los chilenos y las chilenas reciban prontamente estos fondos o estamos frente a un gobierno que ya logró generar la presión suficiente para dar vuelta los votos de los diputados de derecha que querían apoyar este proyecto y terminar con un desangre constante de este gobierno".