Cuarto retiro de las AFP: finalmente, la comisión mixta se reunirá este miércoles para fijar su cronograma

Laboral & Personas

El presidente de la instancia, Pedro Araya, señaló que prepara un “paquete de indicaciones” junto a senadores de oposición.

La presidenta del Senado, Ximena Rincón, informó que este miércoles será citada la comisión mixta encargada de resolver las discrepancias entre ambas cámaras respecto al proyecto de ley que establece un cuarto retiro de fondos desde las AFP y un segundo anticipo para los pensionados de rentas vitalicias.

De esta forma, los cinco senadores y cinco diputados que conforman el grupo deberán resolver primero el cronograma de trabajo, el plazo para presentar indicaciones y si van a recibir invitados o si con las exposiciones que ya hubo en ambas cámaras es suficiente.

El vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro, señaló respecto a los plazos de la mixta que "una vez que se constituya debe definir su itinerario y forma de trabajo, plazos. Este es un tema muy sensible y delicado, se debe tomar el tiempo que sea necesario".

El presidente de la comisión mixta, senador Pedro Araya, indicó que la sesión se realizará entre las 14 y 15 horas de mañana -para conformarse y adoptar normas de funcionamiento- y adelantó que lo más probable es que como oposición los senadores presenten algunas indicaciones para buscar acuerdos en temas como fijar impuestos y un "cerrojo" para evitar que se discutan nuevos rescates anticipados de fondos previsionales a futuro.

Agregó que lo más probable es que el debate de los temas de fondo como rentas vitalicias se vean al regreso de las elecciones del 21 de noviembre, "pero esto no implica que baje la atención sobre el tema, porque viene la segunda vuelta".

El diputado Marcelo Díaz, quien también integra la mixta, señaló que espera una rápida tramitación y pidió a los senadores que "no dilatemos más, si todos ya saben cada una de las posiciones. No invitemos a nadie más; es verdad que hay que hacer ajustes porque no se puede aprobar lo que ya se rechazó, pero busquemos un pronto acuerdo".

Y anticipó que "no se puede dejar afuera a los pensionados de rentas vitalicias, estamos dispuestos a intentar un acuerdo y ver qué nos plantean los senadores".

De hecho, esta tarde Díaz junto a los diputados Marcos Ilabaca (PS) y Karol Cariola (PC) se trasladaron hacia la Cámara Alta para hacer gestiones de cara a acelerar la constitución de la comisión mixta para tramitar lo ante posible el proyecto. Sin embargo, dichos esfuerzos fueron infructuosos.