La presidenta de la Cámara Alta, Ximena Rincón, informó que conversará con sus colegas para cambiar la fecha, ya que la senadora Yasna Provoste (DC) deberá hacer cuarentena de siete días por ser contacto estrecho.

Pese a que el martes 9 de noviembre, en sesión especial, el Senado sometería a votación el proyecto de cuarto retiro desde las AFP, la situación generada a raíz del PCR positivo del diputado Gabriel Boric podría hacer cambiar el itinerario.

Así lo informó la presidenta de la entidad, Ximena Rincón, quien explicó que debido a que la senadora Yasna Provoste es contacto estrecho de Boric, deberá cumplir una cuarentena de siete días, que termina justamente el martes 9, por lo que señaló que conversará con su colegas para modificar la sesión especial, citada originalmente, para el martes entre las 09:00 y las 13:30 horas, para el miércoles 10, a fin de debatir y votar el nuevo retiro.

Rincón aclaró, además, que Provoste deberá hacerse otro PCR el sábado 6, si este resultara positivo, nuevamente habría que cambiar la fecha, ya que la candidata presidencial deberá seguir en cuarentena.

En todo caso, la iniciativa necesita 26 votos a favor para poder ser aprobada en general y luego discutir las indicaciones nuevamente en la comisión de Constitución. Hasta ahora no estarían esos votos debido a que la senadora Carolina Goic (DC) ha planteado que votará en contra. De esta forma, de los 24 votos de la oposición se debe restar uno, y para conseguir los sufragios necesarios los senadores partidarios del cuarto retiro esperan contar con algunos votos del oficialismo.

Sin embargo, de no lograr el umbral de 26 apoyos se pasa directo a una comisión mixta para zanjar las diferencias con el texto aprobado por los diputados.

Durante la presente jornada se han estado realizando intensas negociaciones entre los senadores de oposición para convencer a quienes, en el sector, no están disponibles para darle luz verde al proyecto tal como llegó aprobado desde la Cámara de Diputados. Postura que se profundizó debido al informe de Estabilidad Financiera (IEF) del Banco Central, que preocupó aún más a algunos parlamentarios debido al impacto que un nuevo giro podría provocar en la economía.

No obstante, a la oposición aún le queda por resolver si llegará unidad a dicha votación. Para ello se está negociando con los senadores que se niegan a aprobar el proyecto tal como está y que exigen importantes modificaciones al texto para sumarse a la aprobación. Al punto que se está elaborando una minuta que contiene los elementos que deberían modificarse, como es el caso de que el nuevo giro debería pagar impuesto desde un cierto monto y, por sobre todo, cerrar la posibilidad de nuevos giros.

Acuerdo que disminuye el impacto

En este sentido, si bien el senador Carlos Montes (PS) no quiso dar detalles sobre el contenido de la minuta que se elabora, admitió que podría contener, además del impuesto, el que se pague en cuotas, opción que ya se incluyó en giros anteriores. Además se ha planteado que podría aumentarse el plazo del pago y, por sobre todo, no se incluiría el anticipo de rentas vitalicias, que concita el rechazo de gran parte de la oposición.

Quien está en una postura similar a la de Montes es el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), quien durante la jornada señaló que, efectivamente, "hay una conversación en curso y yo quiero darle la oportunidad a esa conversación en curso, de manera de eliminar aquellos aspectos negativos del proyecto, para permitir su aprobación".

Y de llegar a buen puerto con las negociaciones, pues la modificaciones podrían –a su juicio- "atemperar significativamente los efectos nocivos", espera que la iniciativa se vote en general el próximo martes, con los cambios que se están negociando, y sortee la valla de la aprobación en general.

Por lo que antes de pronunciarse a favor quiere ver los acuerdos que se alcancen en su sector, ya que el que llegó de la Cámara "no es un buen proyecto, no están los votos para aprobarlo y muchos de los senadores de oposición, si no todos, han dicho que hay que hacerle modificaciones", instando a su sector a colaborar para avanzar en una solución y el proyecto se apruebe.

De este modo, si los cambios a los que aspiran Montes y Lagos Weber, entre otros, se concretan, el proyecto podría seguir avanzando. Y en el sector hay optimismo respecto de que se alcance un acuerdo que incluiría el voto de ambos senadores.