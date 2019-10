CUT emplaza al empresariado y exige aumento por ley de salario mínimo a $500 mil

Laboral & Personas

Titular de la multisindical, Bárbara Figueroa, dio a conocer hoy el petitorio en materia laboral que tiene la Central.

"No estamos en una crisis de orden público, hoy el problema de Chile no es de cómo recuperar la normalidad, el problema de Chile es que enfrenta una crisis social y política muy profunda, y que requiere una abordaje en esa dimensión. Pretender que el desafío tiene que ser seguir manteniendo los militares en la calle y mantener un estado de sitio es un error por parte del gobierno". Ese es el análisis que realizó hoy la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, respecto a la crisis social por la que está atravesando el país.

"El problema de Chile es su desigualdad, y esa es una desigualdad respecto de los abusos, del maltrato, de los privilegios que algunos tienen pero por sobre todo es una desigualdad producto de los bajos salarios, las pensiones de miseria, el alza del costo de la vida y la fractura que se produce entre aquello y las garantías básicas y fundamentales", cuestionó Figueroa.

A juicio de la líder sindical, el llamado que han hecho algunos empresarios de subir los salarios es una especie de "estado de beneficencia con los trabajadores".

"Emplazamos al empresariado a discutir aquí y ahora el alza del salario mínimo a $ 500 mil líquido para todos y todos los trabajadores de nuestro país. Esto no puede ser entendido como una política de beneficencia, donde los empresarios despues de décadas que se han negado a discutir sobre negociación colectiva ramal, hoy día nos vengan a decir que se ponen la mano en el bolsillo para hacer un acto que parece teletón del mundo empresarial y no un real compromiso", cuestionó Figueroa.

En la conferencia realizada en las dependencias de la Central, ubicadas en la Alameda, Figueroa presentó el pliego de propuestas que, a su juicio, podrían mejorar el descontento de la ciudadanía.

"Ante autoridades que no dimensionan la grave crisis que enfrentamos, como trabajadores y trabajadoras emplazamos a nuestra contraparte -los empleadores- a pronunciarse sobre una agenda de derechos laborales y de seguridad social que realmente represente al pueblo de Chile. Aquí no se trata de pedir disculpas por años de sordera, ni de asumir como un acto de beneficencia el pago de salarios justos; años de abusos y colusiones, no se resuelven solo con buenas intenciones, se trata de avanzar en justicia social efectiva", dice el petitorio dado a conocer hoy.

El petitorio de la multisindical

El texto, en total, plantea cambios en 8 áreas, entre ellas el salario mínimo, pensiones y transporte, entre otras.

Como primer punto, la CUT propone la discusión inmediata de un salario mínimo nacional de $500.000 líquido. "Durante años hemos demandado la construcción de una Política Salarial para Chile que permita, efectivamente a cada familia, vivir de su sueldo. Además que establezca un tope a las rentas altas y que termine con las brechas salariales entre hombres y mujeres".

En segundo lugar. la central pide avances en materia de negociación colectiva ramal y derechos sindicales. "No pretendemos que todo lo resuelva el Estado. Por eso, para avanzar en mecanismos efectivos de redistribución de la riqueza, debemos fortalecer la libertad sindical, lo que implica el reconocimiento y respeto de la negociación colectiva a todo nivel (negociación colectiva ramal), siendo las contrapartes del mundo del trabajo las llamadas a construir el efectivo diálogo social", proponen.

En materia de pensiones, la multigremial propone una pensión mínima equivalente al salario mínimo que plantean. ¿Cómo lograrlo? Argumenta que se puede lograr con un aumento de la cotización al 15% de manera igualitaria y "usando los recursos ahorrados en las AFP como fondo de reserva, de manera de terminar con el negocio de las AFP y pasar directamente a un sistema de seguridad social, administrado por el Instituto de Seguridad Social".

En cuarto lugar, la CUT exige una canasta de servicios básicos protegidos. "Enfrentar las desigualdades y abusos no significa solo saldar la deuda que se tiene con los trabajadores y trabajadoras en materia de ingresos. Es necesario establecer un tope de renta para servicios esenciales. Eso debe traducirse en que ningún gasto en pago de servicios debe ser superior al 15% del salario mínimo".

Con respecto al transporte, desde la multisindical proponen un sistema de transporte único, que considere tanto las carreteras, autopistas, buses, metro y trenes. "Estamos cerca del término de los contratos de concesión de autopistas y carreteras, con la posibilidad que su administración vuelva al Estado y por lo tanto, el beneficio social se imponga sobre las utilidades".

En esta materia, desde la CUT proponen una "Tarifa Social Justa" que permita el fácil acceso de los usuarios al transporte público; gratuidad en el pasaje adulto mayor; gratuidad en la TNE y en pasaje estudiantil.

Con respecto a la jornada de trabajo, desde la CUT recalcan que el país está en condiciones de reducir la jornada a 40 horas o menos.

En materia fiscal, la multisindical sostiene que el año 2020 se prevé como uno de los años más difíciles desde la gran crisis del 2008, "la guerra comercial desatada a nivel internacional, bajará las expectativas de crecimiento mundial en un 1% y la de Chile en un 0,5%, pero además debemos sumar a esto un Presupuesto de la nación que hace poco y nada para reactivar la economía", sostienen.

Por estas razones, la CUT pide que se discuta el Presupuesto público 2020 "con la mirada puesta en la protección de derechos sociales de los mayoría de los chilenos. Necesitamos un presupuesto 2020 con prioridades sociales y económicas, que disminuya la desigualdad del país".

Por último, muestra el texto, la CUT pone énfasis en impulsar una nueva Constitución Política vía Asamblea Constituyente. "Discutir un nuevo pacto social es construir entre todos y todas una nueva Constitución, considerando la más amplia participación. Y el único mecanismo que nos permite abrir las puertas a que todas y todos nos sintamos convocados e interpelados es a través de una Asamblea Constituyente", aseguran desde la multisindical.