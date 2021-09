CUT inicia una serie de encuentros con candidatos a La Moneda para posicionar en la agenda los temas laborales

Laboral & Personas

Central ya realizó un primer encuentro con la candidata DC, Yasna Provoste. Este viernes el ejercicio se replicará con la carta presidencial del Frente Amplio, el diputado Gabriel Boric.

"Los temas laborales no han estado presente en los debates presidenciales, no se le ha dado relevancia al tema del empleo, y queremos cambiar eso". Así resume el vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Juan Moreno, la motivación tras la decisión de la Central de realizar una serie de encuentros con los candidatos presidenciales a La Moneda.

La ronda de reuniones comenzó este lunes, con la candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, quien se trasladó hasta las dependencias de la multisindical para abordar los temas laborales de su programa.

Este viernes el comité ejecutivo de la Central recibirá al candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. El ejercicio continuará la próxima semana, ya que el día martes se reunirán con la carta presidencial del PRO, Marco Enríquez Ominami, y está también contemplada una cita con el candidato presidencial de Unión Patriótica, Eduardo Artés.

"Valoramos que los candidatos y candidatas hayan querido tomar contacto con la CUT, sobre todo pensando que en los debates que han habido hasta ahora, ha estado bien ausente todo lo relacionado al mundo laboral", dijo el secretario general de la central, Eric Campos.

¿Y Sichel, Kast y Parisi? De acuerdo a lo explicado por Campos, no están contemplados en esta ronda de encuentros. La razón, según explicó, es porque no ha habido ningún tipo de acercamiento por parte de ellos hacia la CUT.

"Lo que ha resuelto el consejo ejecutivo de la CUT, es reunirnos con aquellos candidatos del mundo progresista que nos han solicitado reuniones. No me atrevería a decir que estamos abiertos o cerrados a reunirnos con el resto porque esa posibilidad no se nos ha presentado, no lo hemos pensado todavía, porque ni Kast ni Sichel han mostrado interés en acercarse a los trabajadores. Si eso ocurre, lo vamos a evaluar evidentemente", dijo Campos.

Según complementó Moreno, la intención de la Central es replicar el ejercicio con las personas que aspiran a integrar el Congreso Nacional. "Estamos en un profundo proceso de cambio, y la agenda laboral tiene que estar presente en todos esos espacios", dijo.

El encuentro con Provoste

Tras el encuentro de este lunes con Provoste, la presidenta de la CUT, Silvia Silva, valoró en un punto de prensa el encuentro con la candidata, y recalcó que la finalidad de estos encuentros es fortalecer la presencia de los temas del mundo del trabajo en el debate presidencial, para así "sellar los compromisos para que las materias laborales, históricas y coyunturales, principalmente en estos tiempos tan difíciles, puedan ser bandera de lucha de todos aquellos candidatos, candidatas".

Provoste, por su lado, valoró la invitación de la Central, y señaló que el contexto actual refuerza la necesidad de conversar y buscar puntos en común.

"En esta crisis que estamos viviendo, social, económica, sanitaria y la pérdida de empleos, reviste una mayor importancia el que podamos hacer un alto y conversar de aquellos temas y de aquellas iniciativas que nos mueven en materia laboral", dijo la senadora, haciendo énfasis en que de ser electa como próxima Presidenta del país, impulsará un diálogo más equitativo entre trabajadores y empleadores.