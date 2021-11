CUT oficializa apoyo en segunda vuelta a Boric y llama a los trabajadores a votar por el candidato de Apruebo Dignidad

Laboral & Personas

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) realizó este jueves su Consejo Directivo Nacional Ampliado, encuentro que reúne a las diversas instancias de la multisindical, las que se reunieron -de forma híbrida- para tomar definiciones y acciones a desarrollar en el marco de la segunda vuelta electoral, la discusión constitucional, las instancias tripartitas de diálogo social y las negociaciones de la mesa del sector público.

A mediodía, el consejo se tomó un receso para informar la decisión de la CUT de respaldar al candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, en la segunda vuelta electoral el próximo 19 de diciembre.

"Los dirigentes sindicales sabemos lo que significa la derecha para nuestros anhelos", dijo la presidenta de la Central, Silvia Silva, quien leyó una declaración pública al respecto.

De acuerdo a lo expuesto por Silva, la relación entre el mundo sindical y los gobiernos de Sebastián Piñera ha sido nula.

"Hasta el día de hoy, pese a las innumerables reuniones sostenidas con el gran empresariado, nunca han entrado los trabajadores y las trabajadoras a La Moneda para poder dialogar con él, y hemos vivido la imposición de su criterio en las negociaciones de salario mínimo y reajuste del sector público", planteó Silva.

De acuerdo a lo comunicado por la dirigenta sindical, se viven tiempos cruciales que requieren a los trabajadores organizados. "Aquí no vale el argumento de que deberemos igual salir a trabajar, sea quien sea electo presidente", dijo Silva, quien aseguró que el "riesgo real y concreto" es retroceder en derechos.

"No nos perdemos, la ultraderecha no será la que resuelva las raíces estructurales de las urgencias que nos aquejan. En países hermanos, estos gobiernos lo único que han logrado es profundizar los conflictos, han aumentado la criminalización, los niveles de desigualdad y pobreza y no han controlado la violencia ni el narcotráfico", dijo Silva.

Apoyo a Boric

Por estas razones, finalmente la titular de la CUT realizó un llamado a respaldar la candidatura a La Moneda de Gabriel Boric.

"Por nuestro compromiso con Chile y su destino, es que, como CUT, hacemos un abierto llamado a los trabajadores y las trabajadoras de Chile a votar en esta segunda vuelta y a votar por Gabriel Boric".

Según precisó Silva, este llamado no es por miedo sino que por convicción. Para ella, Boric se ha mostrado como un candidato dialogante, y abierto a escuchar a los trabajadores. "Ha sido el único candidato que ha planteado que, dentro de los 100 primeros días de su mandato, conformará una Comisión de Diálogo Social para diseñar, con todos y todas, un plan de reactivación económica y creación de empleo para Chile".