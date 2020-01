CUT realizará sus primeras elecciones con voto universal el próximo 20 de agosto

Laboral & Personas

En el marco del Congreso Nacional que realizó este 24 y 25 de enero, la multigremial acordó el cronograma para realizar los comicios.

Finalmente el próximo 20 de agosto fue el día definido por los delegados de los sindicatos y organizaciones socias de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para realizar sus próximas elecciones, las que por primera vez en la historia de la multisindical serán con voto universal.

El proceso toma especial relevancia, ya que con este proceso la CUT busca dar cierre a su mayor crisis interna, la cual estalló en agosto de 2016 cuando durante los comicios de dicho período se denunciaron alteraciones en el padrón electoral, robo de cajas, falsificación de certificados de vigencia, votantes no habilitados y sindicatos fantasmas.

Y es que si bien la central repitió posteriormente el proceso, el fantasma de las críticas continuó estando presente.

"Podemos decir con mucho orgullo, que en tiempos en que hemos demandado más participación, en tiempos en que exigimos más democracia, en tiempos en que hemos dicho que no podemos no tener una nueva Constitución, también nos hemos puesto a la altura de estos desafíos, lo hacemos con convicción y coherencia porque creemos que hoy día es el tiempo de mayor participación y democracia y no menos. Por eso, y con más del 90% de los votantes, hemos aprobado desarrollar nuestro próximo proceso electoral como CUT con votación universal", dijo hoy en conferencia de prensa la presidenta de la multisindical, Bárbara Figueroa.

De acuerdo a lo explicado por la líder sindical, se trata de un proceso de relevancia para la organización. "Por tanto, todos quienes cumpliendo los requisitos participen en el proceso electoral van a tener derecho a votar. Un trabajador, un voto, ese es un salto cualitativo en el ejercicio de nuestra democracia interna y nosotros lo saludamos y reconocemos en el esfuerzo de todos nuestros congresistas", sostuvo.

El cambio implicará archivar el tradicional sistema electoral indirecto de voto ponderado que utilizaba la CUT. En este marco, las organizaciones afiliadas -y que estuvieran al día en sus cuotas sindicales- acreditaban a sus dirigentes para que se pronunciaran en representación de sus sindicatos.

En ese contexto, el voto de cada dirigente no tenía el mismo peso, sino que le correspondía un valor en función de la cantidad de trabajadores afiliados a la organización sindical de la que provenía.