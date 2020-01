David Bravo y reforma de pensiones: "Lo que se anunció se debe entender como un acercamiento muy importante"

Laboral & Personas

En conversación esta mañana en Radio ADN, el economista dijo ahora el debate está en el "mundo de lo posible" por lo que hizo un llamado a lograr acuerdos lo más transversal que se pueda.

El director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica e integrante del foro trabajadores-empleadores liderado por la CPC, David Bravo, ve que la reforma de pensiones anunciada anoche por el presidente de la República, Sebastián Piñera, supone un cambio importante en el sistema.

"Estamos en un momento bien expectante. Si uno toma la postura original de esta administración, movió su proyecto de manera significativa", dijo.

En conversación esta mañana en Radio ADN dijo que "lo que anunció el Presidente se debe entender como un acercamiento muy importante".

Comentó que tras este anuncio ahora el debate está en el "mundo de lo posible" por lo que hizo un llamado a lograr acuerdos lo más transversal posible, en donde las posturas extremas no deberían liderar el debate. En este sentido aclara sobre la propuesta del movimiento NO+AFP que "no hace bien levantar ideas que den la sensación de que se puede avanzar más, pero que no son viables"

Advirtió que si no se logra un acuerdo entre el Congreso y el Gobierno se seguirá sin reforma, lo que a su juicio no es sostenible Su sugerencia es que se armen una mesa entre el Ejecutivo, la Cámara y el Senado para que trabajen hasta lograr un acuerdo "que no salgan de vacaciones hasta que ello ocurra, sería un buen gesto".