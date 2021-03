Diferencias sobre las fuentes de financiamiento entrampan el avance de la reforma de pensiones

Laboral & Personas

En una sesión donde de nuevo no se votó el articulado del proyecto, el ministro Cerda rebatió críticas del extitular de la cartera, Rodrigo Valdés.El próximo lunes se espera que asistan a la Comisión de Trabajo el Consejo Fiscal Autónomo y el Consejo Consultivo Previsional.

De nuevo la comisión de Trabajo del Senado no avanzó ayer en el trámite del proyecto que modifica el sistema previsional.

Aunque tanto el Gobierno, a través del ministro de Hacienda Rodrigo Cerda, como la oposición, representada por el presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, Juan Pablo Letelier (PS), explicitaron ayer su interés por llegar a acuerdos que permitan el avance de la reforma de pensiones, de nuevo ello no ocurrió. Y, en medio de las suspicacias de los parlamentarios opositores acerca del financiamiento permanente para la propuesta del Ejecutivo de subir cobertura y montos del Pilar Solidario, no se retomó la votación en particular de la iniciativa.

El debate de la sesión se centró en ese punto, a partir de la consigna de Letelier de que para “gastos permanentes se requiere financiamiento permanente”, y dado que se desconoce –insistió- la procedencia de las holguras a que ha hecho alusión el Ejecutivo, no existiría certeza de que los cambios al Pilar Solidario, que todos respaldan, estén financiados.

Una postura que complementó la senadora Carolina Goic (DC), haciendo hincapié en que es necesario escuchar al Consejo Consultivo Previsional, ya que podrá aportar información respecto no sólo de la sustentabilidad de la modificación que propone el Ejecutivo al Pilar Solidario, sino también al impacto que ésta tiene tanto en el mercado del trabajo como en el incentivo a la cotización.

Desde la oposición se ha cuestionado que el Gobierno ingresará indicaciones a la reforma sin el informe del citado consejo.

Holguras “febles y optimistas”

Pero no sólo los parlamentarios opositores están preocupados por el financiamiento de la indicación.

Así se desprendió de la exposición del extitular de Hacienda, Rodrigo Valdés -el único de los invitados que llegó a la cita-, quien después de valorar los cambios que el Ejecutivo sugirió al Pilar Solidario, advirtió que la propuesta tiene “dos problemas que son graves”. Por un lado, que “por segunda vez, el Gobierno manda un proyecto de ley que cambia el Pilar Solidario, saltándose lo que dice la ley respecto del Consejo Consultivo”; y, por otra parte, “mi opinión es que el proyecto no está financiado”, sentenció.

Y sumándose a la argumentación de Letelier, fue categórico en que hay que tener claridad respecto de a qué corresponden las holguras con que el Ejecutivo pretende financiar el proyecto, porque –explicó- dichos espacios son proyecciones y las que se presentan en la última edición del Informe de Finanzas Públicas, a su juicio, “son muy febles y muy optimistas”.

Adicionalmente, y entrando al fondo del proyecto, el exministro afirmó no estar en desacuerdo con que parte de los seis puntos extra de cotización vaya a cuentas individuales, sin pronunciarse acerca de cómo debería ser la distribución.

De todas formas, señaló que los cambios al Pilar Solidario son “muy interesantes (…) y, creo, que tarde o temprano se iba a dar este paso”.

Indicación “financiada”

Tras la presentación de Valdés, que el ministro Cerda escuchó estoicamente, vino la réplica. Y haciéndose eco de la preocupación por la sustentabilidad y la responsabilidad fiscal, afirmó que la indicación, tal como está presentada, “está financiada”.

Sin embargo, aclaró, que lo que podría hacer variar el financiamiento total, son los cambios que se le introduzcan a la propuesta del Gobierno durante su tramitación.Por lo tanto, acotó, “tenemos que saber qué es lo que vamos a financiar”, sentenció.

En este sentido, el ministro de Hacienda dijo que también le urge resolver la incertidumbre sobre el nivel de gasto, para avanza rápidamente en el proyecto y propuso que dado que se está debatiendo el financiamiento sesionarán las comisiones de Trabajo y Hacienda en conjunto, lo que no fue aceptado.

El lunes 15, la Comisión de Trabajo retomará el debate al que serán nuevamente invitados el Consejo Fiscal Autónomo y el Consejo Consultivo Previsional.