Dipres pide a servicios retomar parcialmente trabajo presencial y despierta críticas de funcionarios

Servicio dependiente de Hacienda advirtió sobre el riesgo de que pago de bonos u órdenes de compras de insumos se atrasen por ausencia de personal que tramite los decretos respectivos.

La presentación que realizaron el lunes el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y el director de Presupuestos, Matías Acevedo, ante la comisión de Hacienda del Senado dio mucho de que hablar.

En la instancia, las autoridades hicieron un llamado a que los trabajadores del aparato estatal que puedan retomar sus funciones presenciales lo hagan en los próximos días, para evitar que se ralentice la respuesta del Estado a la emergencia del Covid-19.

¿En qué sentido? El ministro y el titular de la Dipres abordaron el tema ante críticas de senadores de la comisión por lo que consideraron una tardanza en el pago del denominado bono Covid-19 de $ 50 mil por carga familiar, el que debía cancelarse los primeros días de abril, y en la adquisición de algunos insumos médicos para la red hospitalaria, principalmente en regiones.

Briones y Acevedo se hicieron cargo de los cuestionamientos de los parlamentarios y pidieron un mayor esfuerzo a los trabajadores estatales para retomar funciones operativas que no pueden realizarse a distancia -dijeron-, como por ejemplo la tramitación de decretos, órdenes de compras de bienes y insumos médicos para enfrentar la emergencia y, en general, el trabajo de las oficinas de partes del aparato público.

Eso sí, ambos señalaron que el regreso de los funcionarios deberá ser gradual y tomando todos los resguardos sanitarios para evitar contagios por coronavirus.

“Tenemos una realidad y hay que decir las cosas como son. Tenemos mucho teletrabajo en el sector público y hay funciones que lamentablemente no se pueden teletrabajar”, señaló Acevedo, asegurando que en algunos servicios habría un 95% de sus funcionarios teletrabajando, “lo que no se condice con el esfuerzo que están haciendo los funcionarios de la salud y otros miles de funcionarios que están trabajando en servicios como el Sename o los Eleam”.

“Por lo tanto, hay que hacer un llamado, con los resguardos y las medidas sanitarias que sean necesarias, a que los que pueden volver a trabajar para que los decretos de salud en las regiones no lleguen tarde y las compras se hagan a tiempo lo hagan, tenemos que estar ahí (...) Yo no tendría cara para decirle a un hospital que el decreto no salió porque la oficina de partes de la Dipres no tiene gente. Hago un llamado transversal para que esto en realidad funcione, en el sector público tenemos que hacer un esfuerzo adicional”, dijo Acevedo.

En dicha línea, manifestó que alrededor del 95% de los trabajadores públicos del área salud están desempeñando sus funciones de manera presencial (unas 250 mil personas).

Las críticas de la ANEF

La solicitud del Ejecutivo no cayó nada de bien en la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).

El presidente del gremio, José Pérez, calificó de “irresponsable” el llamado de la autoridad, señalando que aún no están dadas las condiciones sanitarias para retomar la totalidad de las labores presenciales.

“Muchos empleados fiscales están trabajando de manera remota por un tema preventivo, entendiendo que el foco está en el autocuidado, en prevenir que este contagio no sea exponencial. Esta es una situación extraordinaria y acotada, entendiendo que está peligrando la salud de los chilenos y chilenas”, señaló Pérez, quien abordará el tema en los próximos días en reunión por teleconferencia con Acevedo y el director del Servicio Civil, Alejandro Weber.

Un instructivo emitido a inicios de la pandemia por Interior y Hacienda estableció que cada servicio definiría un plan de contingencia para mantener su funcionamiento esencial, abriendo la puerta a la atención no presencial de público.

En tanto que la semana pasada la Subsecretaría de Hacienda emitió un decreto que estableció los sectores que no pueden paralizar sus funciones en medio de la emergencia sanitaria, abarcando a parte importante del aparato estatal.

Fiscalizadores del SII piden a contribuyentes no ir a oficinas

La Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos (Afiich) realizó ayer un llamado "urgente" a la ciudadanía para que en esta Operación Renta no concurra a las sedes regionales y unidades del organismo para no arriesgarse al contagio del Covid-19 y proteger su salud y vida, "toda vez que el Gobierno ha anunciado que estamos entrando en el peak del contagio".

El 1 de abril se inició el proceso anual de declaración de los impuestos, período que según la Afiich ha estado marcado por algunas aglomeraciones de personas en las sedes regionales del servicio para responder dudas, principalmente respecto a la devolución anticipada de impuestos a las pequeñas y medianas empresas (PYME) y a los trabajadores independientes.

"El SII ha dispuesto una serie de canales de atención (telefónica, correo electrónico, consultas virtuales, mesas de ayuda, entre otras) para resolver las dudas de quienes deben realizar su declaración de renta 2020", destacaron en la Afiich.