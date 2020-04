Diputados PPD ofician al regulador por legalidad de retiro de utilidades de las AFP en medio de la emergencia sanitaria

Laboral & Personas

Parlamentarios solicitaron información a la Superintendencia de Pensiones y al Ministerio del Trabajo.

La bancada de diputados del Partido por la Democracia (PPD) solicitó antecedentes e informes a la ministra del Trabajo, María José Zaldívar; al superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías; y al presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Joaquín Cortéz, sobre el retiro de utilidades por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y los posibles efectos en los cotizantes y en el mercado bursátil.

"Hoy nos encontramos con la noticia que al menos dos administradoras de fondos de pensiones, AFP Habitat y AFP Capital, han planteado a través de sus respectivos directorios la intención de retirar cerca de $ 46.000 millones correspondiente a la repartición de utilidades del año 2019, en el mes de mayo próximo. Es decir, en plena pandemia por el Covid-19 y en medio de históricas caídas en los fondos de capitalización individual", explicó el jefe de la bancada del PPD y miembro de la comisión de Economía, Raúl Soto.

El parlamentario agregó que "frente a esta grave situación solicitamos que se nos informe acerca de los movimientos bursátiles, la legalidad en la repartición de utilidades por parte de las AFP dentro del contexto actual de pandemia del Covid-19, y de la histórica pérdida de dinero en los fondos de capitalización de los ciudadanos de nuestro país. A su vez, solicitamos aplicar las sanciones que correspondan en caso de detectar irregularidades cometidas por parte de las AFP".

Por su parte, el diputado del PPD y miembro de la comisión de Trabajo, Tucapel Jiménez, indicó que "hace mucho tiempo hemos dicho que las AFP son un sistema fracasado, que no otorgan pensiones dignas y que muchas veces generan tremendos abusos, como por ejemplo repartir utilidades en plena crisis. Estos dineros deben ser destinados a aumentar las pensiones y no a los bolsillos de empresarios que ven en las pensiones un negocio y no seguridad social. Chile debe cambiar, no se puede tolerar más los abusos, por el presente y futuro de nuestro país".

Asimismo, la diputada Carolina Marzán, sostuvo que "las AFP quieren repartir millonarias utilidades en plena pandemia. Cada peso va a bolsillo de especuladores, mientras los fondos de cada chileno y chilena sufren pérdidas. No tienen vergüenza, critican idea de retiro fondos porque no los beneficia y prefieren lucrar con las pensiones".

Finalmente, el diputado y vicepresidente de la Cámara, Rodrigo González, afirmó que "las AFP tienen utilidades por comisiones abusivas de más de US$ 400 milloneslos últimos años. No podemos seguir tolerando estos abusos en plena crisis sanitaria".