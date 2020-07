Diversidad en las empresas: ¿Una herramienta eficaz en tiempos de pandemia?

Laboral & Personas

Desde la experiencia concreta en la alta dirección, Pilar Dañobeitía, presidenta de SMU; Loreto Silva, expresidenta de ENAP, y Hans Eben, expresidente de Unilever, debatieron en un webinar de #SomosFinancieras sobre la importancia de ampliar la mirada al interior de las compañías, sobre todo en momentos de crisis como el actual.

Convicción, respeto, ir más allá, provocar. Estos son algunos de los conceptos que se repitieron y que engloban bastante bien uno de los aspectos más significativos del debate sobre diversidad y pandemia que realizó este jueves el Club #SomosFinancieras del DF, en conjunto con Scotiabank y el ESE Alumni de la Universidad de Los Andes: la diversidad aporta a las empresas que la ejercitan y sirve sobre todo en períodos de crisis.

Conducida por el director del centro de Gobierno Corporativo y Sociedad del ESE Business School, Alfredo Enrione, en el encuentro, el segundo en el ciclo de charlas de este año de #SomosFinbancieras, participaron Pilar Dañobeitía, presidenta de SMU; Loreto Silva, expresidenta de ENAP; y Hans Eben, director de Icare y exgerente general de Unilever.

Pilar Dañobeitía: "Podemos hacer una diferencia"

La presidenta de SMU, Pilar Dañobeitía, partió señalando que la convicción y el empuje son fundamentales para que una compañía, no sólo avance en diversidad, sino que también incorpore este valor en su cultura, "que es lo más difícil y más importante".

Explicó que SMU instaló como sello o marca la palabra CERCA para reflejar estos conceptos, y en el corazón de ello, dijo, está la R, de respeto a la diversidad, a la diferencia.

También destacó que la diversidad debe trabajarse con un modelo y definiendo prioridades. "Nosotros nos enfocamos en la incorporación laboral de las personas con discapacidad, en los migrantes, en la diversidad generacional, y, por supuesto, de género", dijo.

"Nuestra contribución como compañía es hacer de Chile una sociedad más inclusiva en todos estos aspectos, y creemos que con 30.000 personas trabajando con nosotros tenemos una responsabilidad muy grande y podemos hacer una diferencia", afirmó.

Respecto de este período de pandemia, comentó que también son tiempos para mirar y ver, por ejemplo, como la conciliación de trabajo y familia es tan relevante. "Todos necesitamos la colaboración de todos para poder trabajar en la casa, para acompañar a los niños en la tarea, en fin. Es una oportunidad para que esto no quede como una anécdota ni como una actividad de la pandemia, sino que se instale de verdad como una realidad. Y no solo las familias, sino que las también las compañías lo entendamos".

También comentó lo importante que es el trabajo de las mujeres y cómo esta crisis, que también es social y económica, "y que llegó para quedarse un buen rato", no debe hacernos retroceder en ello.

Hans Eben: "No es RSE, es parte de la estrategia"

El director de Icare, Hans Eben, hizo su presentación sobre la base de tres "provocaciones", como le llamó.

La primera es sobre la inercia y el cómo el tener buenos años lleva a que cueste más cambiar los modelos y buscar otras oportunidades. En el tema de la diversidad y la inclusión, resaltó que hay frases que se repiten –"para qué hacerlo", "va a llegar de todas maneras", "se puede esperar"- muestran que en realidad lo que hay es falta de convicción.

"Hoy en día, en el que no hay certezas sobre esta pandemia, más que un plan a futuro, lo que las compañías podrán hacer es configurar escenarios y para eso, qué mejor que tener la mayor diversidad posible para que esos escenarios se produzcan desde distintos ángulos, con distintas oportunidades y distintas soluciones", planteó.

La segunda provocación tiene que ver con que "si creemos que la diversidad es un caso de negocio y tenemos un problema ahí, resolvámoslo como cualquier caso de negocio. ¿Sabemos las empresas el nivel de gap que tenemos en diversidad? ¿Por qué existe ese gap de inclusión o de diversidad? ¿Mi problema está en el reclutamiento, en el desarrollo de personas o en la cultura? Cada uno esos problemas va a tener soluciones muy diferentes". También, agregó, es importante medir los avances y tener benchmark.

La última provocación, dijo: "¿Si el directorio es más diverso, la compañía en sí va a ser más diversa? "Creo que se van a tocar más temas diversos, pero si no existe esa convicción, esa cultura, esa agenda del líder que está constantemente mostrando con sus acciones, con sus decisiones, que la diversidad es importante, no importa cuántos directores mujeres haya. Por lo tanto, tenemos que pensar ir más allá, tiene que ser estructural. Esto no es RSE. Esto no es tener un proyecto de diversidad, esto es parte de la estrategia, en la estructura".

Loreto Silva: "Permite un entendimiento más profundo"

La expresidenta de ENAP, Loreto Silva, planteó que "la diversidad es mucho más que incorporar mujeres a los directorios y mucho más que hacer un check. Tiene que responder a una profunda convicción en la cultura organizacional que es bueno gozar de los beneficios de tener el 50% de la población contribuyendo al desarrollo de este país, que lo necesita tanto".

También, sostuvo, supone la existencia de un objetivo común, que en el caso de la empresa es sacarla adelante, construir valor. "Hay veces que se confunde un poco la diversidad con incorporar distintas miradas que no necesariamente aportan a ese sentido común. Yo creo que las empresas tampoco son un espacio de evangelización, donde yo trato de convencer a otro de que la empresa es buena. Todos tenemos que construir desde nuestra mirada al desarrollo y el objetivo que al menos deberíamos compartir y no rechazar".

Destacó que tener un representante de los trabajadores en el directorio de ENAP y tener su visión desde la operación, desde cómo suceden las cosas, ha sido un gran aporte.

Al relacionar la diversidad con la pandemia, planteó que "esta crisis ha sido súper exigente en términos de entender lo que pasa en nuestro entorno, de estar conectados con las personas, tanto en tu compañía como hacia fuera, especialmente las empresas que han tenido que seguir operando. Y en todo eso ayuda el haber tenido ya un trabajo más inclusivo porque esto no se inventa de un día para otro".

"En mi opinión, la diversidad nos permite tener un entendimiento mucho más profundo de lo que el país necesita, de lo que la empresa necesita. Y la diversidad es una herramienta, es un valor, que te permite vincularte con tus colaboradores, impulsar las transformaciones que se necesitan y que, sin lugar a dudas, es la clave del éxito, porque la diversidad también es respeto y todo se puede construir mejor desde la base del respeto", sostuvo.