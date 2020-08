DT en tiempos de pandemia: más de 28 mil fiscalizaciones y $ 11 mil millones en multas

Laboral & Personas

Servicio liderado por Lilia Jerez ha recibido más de 18 mil denuncias. Protección de la vida y salud de los trabajadores es la materia más abordada por la entidad.

“La Dirección del Trabajo no ha renunciado a ejercer su labor fiscalizadora durante esta pandemia y las más de 28 mil fiscalizaciones desde marzo a julio son un ejemplo de aquello. En tiempos laborales complejos el rol fiscalizador es clave a fin de evitar abusos e infracciones a la normativa”. Así defiende el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, el rol del servicio durante la emergencia sanitaria.

Una visión que refuerza quien lidera la DT, Lilia Jerez. Explica que desde el inicio de la cuarentena se han realizado adecuaciones de procedimientos, “de tal forma de poder seguir entregando un servicio de calidad profesional, en tiempo y forma, a nuestros usuarios”.

Lilia Jerez.

Dichas adecuaciones, puntualiza, han significado reformular algunas modalidades de trabajo de la institución, como potenciar la comunicación digital entre el servicio y los usuarios, fortalecer los canales online de denuncias, entre otros. Todo esto de la mano del cuidado y protección de los funcionarios de la entidad.

También están preocupados de la contención emocional del equipo y alrededor de 700 funcionarios han participado en distintos talleres sobre el tema. “Sabemos que esto no es fácil, porque muchas de nuestras tareas tienen que desarrollarse en terreno y, por lo tanto, hay una exposición, por mucho que uno le entregue todos los implementos de seguridad”, expone Jerez.

Entre marzo y julio, la entidad ha realizado 28.420 fiscalizaciones, siendo la Región Metropolitana la que concentra la mayor parte de ellas: con casi 10 mil fiscalizaciones.

Otra zona importante ha sido Valparaíso, y Jerez señala que las materias abordadas con mayor continuidad o de forma más permanente se relacionan con la protección a la vida y salud laboral, “que tiene que ver -agrega- con el cumplimiento de las condiciones que tienen que establecerse para los trabajadores que están prestando servicios presenciales en pandemia”.

El sector más fiscalizado ha sido comercio, reparación de vehículos automotores y motocicletas; construcción; y actividades de servicios administrativos y de apoyo, sectores que agrupan en conjunto 10.892 fiscalizaciones (38,3% de total).

En línea con esto, la directora del servicio adelanta que se encuentran afinando un plan especial de fiscalización en lo relacionado a la Ley de Protección al Empleo. “Es decir, que la suspensión pactada sea tal y que efectivamente el trabajador no esté prestando servicios si se ha pactado una suspensión del contrato laboral”, explica.

Los datos también muestran que en el mismo período han ingresado cerca de 18 mil denuncias a la institución, siendo el no pago de remuneraciones íntegra, no otorgar el trabajo convenido, no pagar remuneración íntegra, entre otras, las principales materias.

¿Y las sanciones?

En paralelo, se han realizado 7.169 multas, las que en montos involucrados superan los $ 11.530 millones. Sin embargo, no son los montos efectivamente pagados, ya que las cifras definitivas pueden variar en caso de que se presenten recursos administrativos o judiciales.

“La Dirección del Trabajo mantuvo, mantiene y mantendrá su rol de organismo fiscalizador, por lo tanto, los usuarios pueden dirigirse tanto a las oficinas de la DT -manteniendo la distancia social-, y también contamos con canales de comunicación web”, acota Jerez.