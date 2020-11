Duro golpe al Gobierno: diputados aprueban segundo retiro con amplio respaldo oficialista

Laboral & Personas

También fue acogida la iniciativa que plantea que enfermos terminales puedan acceder a todos sus fondos de forma anticipada.

Cuatro meses después de que los diputados aprobaron el primer retiro de los ahorros previsionales, ayer la sala de la Cámara nuevamente otorgó el visto bueno a uno adicional.

En una intensa y larga jornada -que comenzó cerca de las 10 horas-, el pleno de la instancia aprobó el proyecto en general por 130 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones.

Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y la ministra del Trabajo, María José Zaldívar,

estuvieron presentes en el Congreso.

Los apoyo superaron ampliamente el quórum de 3/5 que se definió para la votación y también excedieron los 95 sufragios a favor alcanzados en el primer retiro.

Específicamente, de los 72 diputados oficialistas, 55 votaron a favor del segundo retiro del 10% y 17 votaron en contra (4 de Evópoli, 4 de RN, 8 de la UDI y 1 del partido republicano). También hubo dos abstenciones (1 UDI y 1 RN) y cinco que se ausentaron (2 EVO, 2 UDI y 1 RN).

El proyecto, además, fue despachado al Senado, ya que luego de la votación en general, se pusieron a discusión las indicaciones que ingresaron parlamentarios de ChileVamos.

De los cambios propuestos, se rechazó la idea que establecía el pago de impuestos al retiro de fondos de las AFP y la indicación que planteaba que el proceso estuviera condicionado a una reducción de ingresos de los que accedieran al beneficio.

Al finalizar la sesión, el presidente de la comisión de Constitución -instancia a la que ingresó la moción-, Matías Walker (DC), celebró el resultado y destacó que acudir al Tribunal Constitucional (TC) para frenar la iniciativa ya no será posible por el número de votos a favor. “Un argumento que se cayó por su propio peso y espero que el Gobierno, consecuente con eso y, tal como lo adelantó el ministro del Interior, no recurra al TC y no dilate esta votación prácticamente unánime de la Cámara de Diputados, que estoy seguro se rectificará en el Senado”, sostuvo.

También emplazó al mandatario. “Estoy seguro que el presidente Piñera y quiero invitarlo a eso, escuche a sus propios parlamentarios, que hoy en una inmensa mayoría, aprobaron este retiro de fondos, no es la solución ideal, pero si es una solución necesaria”, precisó.

Durante la jornada se votó adicionalmente la iniciativa que busca que los enfermos terminales puedan acceder al total de sus ahorros de forma anticipada. Esta moción tuvo 150 sufragios a favor y volverá a la comisión de Constitución para su discusión en particular, dado que se ingresaron indicaciones al proyecto.

¿Gobierno irá al TC?

El ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Monckeberg lamentó el resultado. “Evidentemente, hubiese querido algo distinto y el querido algo distinto significa avanzar en una reforma de pensiones”, manifestó.

Respecto a acudir al Tribunal Constitucional, el personero indicó que mantienen sus dudas respecto del proyecto tal como se planteó y que es una opción que no se ha descartado. “No podemos renunciar a ninguna de las alternativas, pero más que recurrir al TC, más que poner problemas para que aparezca una reforma como lo ha hecho la oposición, lo que queremos es que tengamos una reforma, que también puede incorporar los temas que se discutieron en la sala”, dijo.

La Asociación de AFP también reaccionó al resultado. “Nuevamente, serán los trabajadores y trabajadoras quienes deban usar sus ahorros futuros para enfrentar los costos de la crisis provocada por la pandemia”, expresó el gerente del gremio, Fernando Larraín.

“Las administradoras somos un actor más del sistema previsional y en caso de despacharse la ley recibiremos el mandato del regulador para ejecutarlo con la misma responsabilidad con la que actuamos en el primer retiro excepcional”, afirmó.

