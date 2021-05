Economistas respaldan propuesta de salario mínimo del Ejecutivo

Laboral & Personas

Para los expertos, si la discusión es mejorar los ingresos de los hogares, la herramienta a usar debiese ser el Ingreso Mínimo Garantizado.

Un proyecto sin acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ingresó el Gobierno al Congreso para fijar un nuevo salario mínimo.

El Ejecutivo propuso un alza de $ 10.500 al actual monto, el cual es de $ 326.500, dejando la cifra en $ 337.000, lo que implica una variación de 3,1%.

De acuerdo al documento ingresado al Congreso, en Chile aproximadamente 840 mil trabajadores ganaban a diciembre de 2020 una remuneración entre 0,9 y 1,25 ingresos mínimos mensuales.

Y si bien el proyecto ya fue rechazado por la CUT -desde donde insisten con un salario de $ 500 mil-, entre los economistas hubo respaldo al reajuste.

Para el director del nuevo Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Juan Bravo, la propuesta del Gobierno es la adecuada, en especial si se considera el débil estado del mercado laboral. “Hoy tenemos una crisis laboral profunda, ya los datos de marzo lo empezaron a mostrar, pero ya empezó la segunda ronda de destrucción de empleo”, dijo.

Para Bravo si la finalidad del debate es mejorar los ingresos de los hogares, el camino debe ser el Ingreso Mínimo Garantizado (IMG).

“Esa es la mejor herramienta, pero el subsidio que hay hoy tiene que ser perfeccionado, porque no subsidia las cargas familiares que tenga el trabajador”, sostuvo Bravo.

Sus palabras fueron respaldadas por el economista de LyD, Tomás Flores. “Pagar un salario de $ 500 mil las empresas grandes lo pueden hacer. De hecho, ese fue el compromiso que adquirieron varias de ellas, pero el salario mínimo no se observa en grandes empresas”, explicó junto con exponer que la solicitud de la CUT se aleja de la realidad.

Al igual que Bravo, Flores también se inclinó por ayudar a los trabajadores a través del IMG. “Ese instrumento es el que permite adicionarle a un trabajador que reciba salario mínimo un monto de dinero que a lo menos efectivamente le permita cubrir una canasta básica”, dijo.

Para la directora del departamento de Economía de la Universidad Alberto Hurtado, Marcela Perticará, si bien la oferta del Gobierno dista de ser un monto que ayude a los trabajadores a superar la línea de la pobreza, la petición de la CUT tampoco se ajusta al escenario de hoy.

“Bajo la situación de crisis actual, no es viable llevar el salario mínimo a $ 500 mil. No me gusta este equilibrio, pero en la situación actual en la que muchas firmas han cerrado o están al borde de la quiebra, aun cuando se impusiera por ley este salario, simplemente no lo podrían pagar”, comentó.