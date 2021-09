El cómo y por qué de la carta donde el mundo empresarial y emprendedor pide ser considerado en el proceso constituyente

Laboral & Personas

Sector empresarial unió fuerzas para comenzar a posicionar su voz en el proceso constituyente. Sutil señaló que desde hace más de un año el sector privado está trabajando en torno al tema.

"Creemos que el futuro texto constitucional debe ser el resultado de grandes consensos que tengan en su centro el bien común y el respeto a los derechos y las libertades que permitan a todas las personas lograr sus proyectos de vida".

Esta apreciación es parte de la carta que 27 gremios empresariales -liderados por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC)- publicaron hoy en El Mercurio para plantear el deseo del mundo empresarial y emprendedor de participar en el proceso.

"Porque entendemos la trascendencia de lo que significa aportar a recomponer la cohesión social, hemos buscado sobre todo ser promotores de un diálogo horizontal, que invite a encontrarse y compartir puntos de vista sin exclusiones", señalaron.

¿Cómo se gestó la misiva? El presidente de la CPC, Juan Sutil, comentó que el proceso constitucional y sus implicancias ha sido un tema que ha generado interés del mundo empresarial desde hace bastante tiempo.

De acuerdo a su relato, como institución han mantenido una constante comunicación con los diversos gremios, a lo largo de todo Chile, en el cual el proceso constituyente ha sido una de las preocupaciones constantes. "En nuestras conversaciones siempre ha existido acuerdo en que debemos participar" dijo.

Respecto a la carta, Sutil explicó que en este diálogo comenzó a tomar fuerza la idea de empezar a visibilizar los planteamientos del mundo empresarial en torno al proceso.

"Nos parece que en el momento en que entremos a la discusión de los temas de fondo, es cuando nos corresponde empezar a trabajar con toda fuerza para hacer ver aquellos valores, principios, que son fundamentales para una robusta democracia", dijo, señalando que el primer paso para ello es mostrar disposición a dialogar.

Sus palabras fueron complementadas por el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Ricardo Mewes, quien señaló que desde hace unas semanas se acordó mostrar una visión unificada del mundo empresarial, en un contexto en el cual la convención ha sido reticente a recibir a los empresarios y sus representantes.

"Muchas veces los propios constitucionales no quieren recibirnos, ni tampoco recibir la información y material que ya hemos generado. Y como empresarios se ha elaborado material, propuestas, son ideas que queremos puedan recibir y ver", explicó Mewes, agregando que quieren ser una voz más dentro del proceso.

En una línea similar, el líder de la Multigremial de Emprendedores, Juan Pablo Swett, agregó que al interior de diversos gremios "empezó a calar muy fuerte la sensación de que no nos están escuchando, y al final nosotros queremos participar, exponer nuestros puntos de vista".

En la jornada de mañana, está contemplado que la CPC, sus gremios socios y otras entidades firmantes de la carta -con sus respectivos equipos de comunicaciones- sostengan una reunión telemática en la cual se espera definir y acordar otras acciones conjuntas en torno al debate constitucional.

"Lo que estamos haciendo es coordinadamente trabajar en torno a esto, es algo que seguiremos haciendo", dijo Mewes.

Críticas a Pablo Halpern

El pasado martes, el mismo medio de publicación publicó una carta de Pablo Halpern. director del Centro de Reputación Corporativa at ESE Business School Chile, titulada "Silencio Empresarial", en la cual señaló que, al parecer, los empresarios se estarían restando del proceso constituyente.

Este escrito no cayó bien al interior del mundo empresarial, desde donde señalaron que se trata de una crítica "injusta", agregando que su carta no fue en respuesta a esta misiva.

"Me parece muy injusta la columna de Pablo Halpern, porque él se ha reunido con nosotros y ha participado de encuentros con los gremios, y con el foro. Sabe perfectamente la importancia que nosotros le asignamos a este proceso", dijo Sutil.

A juicio de Sutil, "el hecho de que no hagamos una romería, no significa que no estemos trabajando desde hace ya más de un año en cómo enfrentar y cómo contribuir a este proceso".

Swett se sumó a estas críticas, y añadió que ha existido un trabajo desde hace meses al interior de los diversos gremios, pero que no se ha visibilizado del todo, porque entienden que "la convención en está en una fase de instalación, cuando entren a los temas estaremos presente con nuestros planteamientos".