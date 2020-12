El duro enfrentamiento entre Núñez y Briones en el debate del reajuste

Laboral & Personas

La decisión del jefe de las finanzas públicas de conectarse de manera telemática no cayó bien entre los parlamentarios.

Un tenso intercambio se produjo hoy miércoles al interior de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, a raíz del debate del proyecto que reajusta el salario de los funcionarios públicos, el cual acaba de iniciar su tramitación sin acuerdo con los trabajadores.

Y es que la decisión del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, de conectarse vía telemática no cayó bien entre un grupo de los parlamentarios, quienes cuestionaron duramente su decisión, señalando que un debate de este tipo requiere una discusión presencial.

Sin embargo, la molestia de los legisladores subió de tono cuando el titular de Hacienda solicitó que pudiera tomar la palabra la subdirectora de Racionalización y Función Pública, Cristina Torres, para clarificar algunas materias.

Para su sorpresa, el presidente de la comisión, el diputado Daniel Núñez, negó la posibilidad, señalando que hubo un acuerdo al inicio de la comisión de que no se autorizaría a otras personas a exponer, y le consultó al ministro Briones respecto de si se entregaría el bono Covid a los trabajadores de la salud que comprometió el director de presupuestos, Matias Acevedo.

"Ya di mis explicaciones de por qué no estoy allá presidente, y la verdad es que no le puedo responder con el detalle que usted me pide. Eso es lo que le puedo decir", comentó molesto Briones.

Ante esto, Núñez insistió con su consulta, disgustando más al jefe de la billetera fiscal. "Tengo la mejor voluntad a contestarle, pero no tengo esos antecedentes. Me tiene que dar un tiempo para ir a hablar con la subdirectora, que me los entregue ella o el director de Presupuestos. Sería más fácil si ellos pudieran responder directamente, sería más fluida la conversación", cuestionó Briones.

Luego, el diputado Manuel Monsalve se sumó a los planteamientos de Núñez, y comenzó a consultarle al ministro por el cumplimiento de la agenda inmediata del Gobierno. Ante lo cual el jefe de las finanzas recalcó que necesitaba un tiempo para hablar con la subdirectora.

El ambiente se comenzó a tensar cada vez más, hasta que intervino el diputado José Miguel Ortiz, quien señaló que si se requiere información de la subdirectora "tenemos que escucharla".

Finalmente hubo un breve receso, tras el cual se retomó el debate, y el ministro se mostró disponible a entregar un bono especial para el sector salud producto de la pandemia.

El debate de la propuesta seguirá mañana jueves a las 9.30 horas.