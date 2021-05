El empleo pierde terreno entre febrero y abril ante las mayores restricciones a la movilidad

Un retroceso en la recuperación del empleo se registró en el trimestre móvil febrero-abril de este año. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de empleo se ubicó en 51,1%, lo que en comparación con el trimestre anterior significó un retroceso de 0,3 puntos.

Con esto el total de ocupados se ubicó en 8.104.130 lo que significó la pérdida de casi 23.852 mil puestos de trabajo trimestralmente, según ajuste estacional.

Ello da cuenta del primer retroceso en la creación de empleo luego de ocho meses de recuperación desde el momento más álgido en la destrucción de empleo durante la pandemia entre mayo-julio.

Con esto la ocupación ha recobrado el 53% de lo perdido y pierde terreno ante las mayores restricciones a la movilidad que en abril mantuvieron a más del 80% de la población nacional estuvo en cuarentenas ante el alza de contagios por covid-19 en el país.

Por género las mujeres resintieron en mayor magnitud dicho efecto con una disminución trimestral de 17,3%, mientras que los hombres cayeron 6,5%.

A su vez, según el análisis de la directora de la entidad, Sandra Quijada, fue el trabajo informal donde “efectivamente” hubo un mayor impacto con una disminución de 0,5%.

Desde la mirada en doce meses la cantidad de personas que perdieron su empleo fueron 131.800, de los cuales el 32,2% fueron informales.

“Es la primera vez que vemos una caída tan pequeña (1,6% anual) en los ocupados e insistimos que esto tiene que ver con el período de comparación del mismo trimestre de 2020”, recalcó aludiendo a que en ese momento el mercado laboral evidenciaba los primeros signos de deterioro.

Respecto a, incrementándose 1,2 puntos porcentuales en doce meses, mientras que trimestralmente disminuyó 0,2 puntos. Con esto los desocupados llegaron a 924.970 en donde los cesantes representan el 90,5%

La tasa de participación laboral -que muestra la cantidad de personas en la fuerza de trabajo como porcentaje de la población en edad de trabajar- se ubicó en 56,9% con lo que anualmente disminuyó 1 punto, mientras que comparada con el trimestre enero-marzo lo hizo 0,4 pp.

Quijada señaló que aun hay brechas “importantes” por recobrar en la participación laboral, ya que quedan 5 puntos porcentuales de distancia con el período previo a la pandemia.

Dentro de este grupo están los inactivos potencialmente activos, que como consecuencia directa de las restricciones a la movilidad una vez que pierden su empleo optan postergar la búsqueda de trabajo. Ellos en un año se ha reducido en poco más de 500 mil personas lo que da cuenta que existe una transición de las personas desde esta condición hacia la ocupación o bien, hacia la inactividad habitual lo que implica que ya asumen su salida del mercado laboral.

Esto, en el caso de las mujeres, enciende una alarma ya que en un año son las que en mayor proporción abandona la búsqueda de trabajo de forma permanente.

"Los inactivos habituales son los que, a estas alturas dijeron ya no buscamos más y no estamos disponibles, (...) en las mujeres es muy notorio que muchas de ellas están pasando a la inactividad habitual por razones de familia y de cuidados de adultos mayores por lo tanto ese es un focol del cual hay que preocuparse", recalcó.

En el escenario general la tasa combinada de desocupación que toma en cuenta a los inactivos potencialmente activos disminuyó por primera vez luego de 17 períodos de alzas consecutivas 2,6 puntos al ubicarse en 21,2% (la tasa más alta llegó a 30,2% en mayo-julio de 2020).

Los ocupados ausentes representaron el 12,4% del total de ocupados. Ellos que son otra variable que permite tomar el pulso de la recuperación, registraron su segunda caída (15,8%) luego de un año de incremento, mientras que por primera vez los ocupados presentes lograron crecer anualmente.

Según el análisis 223 mil personas se encuentras como ocupados ausentes por motivos relacionados al covid-19, en donde los trabajadores suspendidos representan el 74,8%.

Respecto al impacto en los ingresos, un 17% de los ocupados declaró una disminución lo que significó un alza trimestral de un punto porcentual.