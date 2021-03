El rol clave que tendrán el CFA y el Consejo Consultivo Previsional en el debate por la reforma de pensiones

Laboral & Personas

Ambos organismos, integrados por cinco personas cada uno, están invitados al Senado para resolver dudas de los parlamentarios respecto a las indicaciones del gobierno a la reforma de pensiones y su forma de financiamiento.

Una semana clave enfrentan las indicaciones presentadas por el gobierno para destrabar la reforma previsional en el Senado.

Pero previo a las votaciones de los distintos artículos, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y el Consejo Consultivo Previsional (CCP) expondrán sobre el financiamiento y los ejes de la reforma de pensiones, en momentos en que el debate está centrado en el origen de los ingresos permanentes para financiar el aumento de cobertura del Pilar Solidario.

La comisión de Trabajo que analiza la reforma de pensiones escuchó la semana pasada al ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien alertó que la reforma no estaría financiada, lo que no compartió el actual ministro de la cartera, Rodrigo Cerda, quien indicó que hay recursos para financiar la reforma que en 2021 tendría un costo de US$840 millones a financiar con holguras fiscales.

En la oposición no quedaron conformes y por eso hoy tiene invitados al CFA para clarificar cifras y resolver si se necesita o no una reforma tributaria para financiar los cambios en pensiones.

Además, solicitarán la opinión del CCP, ya que según la ley que le dio origen debe "asesorar al ministro del Trabajo y de Hacienda en materias relacionadas con el Sistema de Pensiones Solidarias" y sus modificaciones legales.

¿Quiénes son los consejeros que integran ambas instancias, que serán claves en el destino de la reforma esta semana?



Consejo Consultivo Previsional



Carlos Díaz: presidente del CCP, es ingeniero comercial, con mención en Economía de la UC, donde también es profesor. Fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la U. de los Andes y director de la Facultad de Ciencias Económicas de la UC. Fue miembro de la Comisión Asesora Presidencial sobre Pensiones y ha sido director y consultor de empresas.



Macarena Lobos:, consejera y doctora en derecho de la Universidad Complutense de Madrid y abogada de la U. de Chile. Fue subsecretaria de Hacienda, lugar en el que previamente se desempeñó como coordinadora Legislativa. Ejerció como secretaria ejecutiva del programa legislativo de Cieplan. También fue asesora jurídica de la Dirección de Presupuestos. Actualmente, se desempeña como asesora del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias y docente del Magister de Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno de la UC.



Gonzalo Edwards: es consejero e ingeniero comercial y magíster en Economía de la UC. Ha sido director del Instituto de Economía (1997-2009), de donde es profesor titular; del Centro de Desarrollo Docente (2009-2011) y del Club Deportivo (2000-2004) de la UC. Asimismo, fue vicepresidente (2004-2006) y presidente (2006-2008) de la Sociedad de Economía de Chile. Ha sido director de empresas y consultor del Banco Mundial y del BID.



Cecilia Cifuentes: es consejera e ingeniero comercial y Magíster en Economía de la UC. Actualmente es directora del Centro de Estudios Financieros del ESE de la U. de Los Andes, donde además se desempeña como profesora e investigadora. Fue economista senior del Instituto Libertad y Desarrollo. Además, ha sido profesora de pregrado en la UC, U. de Los Andes y UDP. Ha publicado diversos artículos en áreas de macroeconomía, mercado laboral y pensiones.



Andras Uthoff: es consejero e ingeniero comercial de la U. de Chile, y Máster y Doctor en Economía de la Universidad de California, Berkeley. Ha sido asesor regional de la OIT y de la Cepal, y profesor de la FEN de la U. de Chile. Se ha desempeñado como asesor de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y del gabinete del Ministerio de Salud y como consultor del PNUD, de la AISS, de la GTZ, de la OIT y de Euro Social. Fue miembro de las comisiones asesoras presidenciales para la Reforma Previsional en 2006 y 2014-15.



Consejo Fiscal Autónomo

Jorge Desormeaux: presidente del CFA, es ingeniero comercial de la UC y candidato a doctor en Economía del MIT. Fue consejero del Banco Central desde 1999 a 2009, ocupando el cargo de vicepresidente del instituto emisor entre 2007 y 2009. En 2010 lideró la comisión asesora de reforma a la regulación y supervisión financiera.



Jorge Rodríguez Cabello: es vicepresidente del CFA e ingeniero comercial y Máster en Economía de la UC, y Máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard. Fue subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos (2014-2018), y jefe de Estudios de la misma institución (2006-2010). Se ha desempeñado como investigador senior en Cieplan (2010-2014), y como asesor del ministerio de Hacienda (2004-2006).



Aldo Lema: es consejero y economista de la Universidad de la República, Uruguay, Máster en Economía de la UC y especialista en Macroeconomía Aplicada de la UC. Ha sido consultor y director de empresas, asesor de instituciones financieras, medios periodísticos y organismos gubernamentales, en Chile y Uruguay.



Paula Benavides: es consejera e ingeniera comercial con mención en Economía de la UC y Magíster en Economía Aplicada con Mención en Economía Financiera de la UC. Participó del desarrollo de la metodología del balance estructural. Fue responsable de la creación del Departamento de Investigación de la Dipres (2009-2013), coordinadora de Estudios del Ministerio de Hacienda (2014-2015) y coordinadora de Políticas Sociales del Ministerio de Hacienda (2015-2017).



Gonzalo Sanhueza: es consejero e ingeniero comercial con mención en Economía de la U. de Chile, Dóctor en Economía de la Universidad de California y Master of Arts de la misma universidad. Actualmente es director ejecutivo y socio de Econsult y presidente de Empresas Iansa. Fue miembro del Grupo de Política Monetaria, consejero de Cochilco, además de ser gerente de Análisis Internacional del Banco Central. Fue miembro del Pacific Economic and Cooperation Council y Profesor de la UC.