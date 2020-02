Elección CPC: Sofofa alista definición en medio de horas claves del proceso

Laboral & Personas

Gremio deberá resolver quiénes votarán en su representación y si finalmente anunciarán un candidato propio.

La jornada de mañana será clave para la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa). El gremio industrial realizará su tradicional consejo general en el cual deberá resolver su postura en los comicios de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), que se desarrollarán el próximo 12 de agosto.

De acuerdo a lo explicado por cercanos al gremio, se espera que en la instancia se defina el grupo de diez consejeros que votará en representación de los industriales -además del titular de la entidad, Bernardo Larraín Matte-.

Según los estatutos de Sofofa, en los próximos comicios debe votar el actual timonel de la CPC, Alfonso Swett, los presidentes de las seis ramas socias -Asociación de Bancos (ABIF), Cámara Nacional de Comercio (CNC), Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Sociedad Nacional de Mineria (Sonami), además de Sofofa-, diez consejeros de cada rama y trece expresidentes de la entidad.

Pero esto no será lo único que deberá resolver el gremio industrial el día de mañana. En la cita también se deberá acordar si finalmente Sofofa presentará o no un candidato propio, ya que en la jornada también finaliza el plazo para la inscripción de nuevos competidores por el sillón de la casona ubicada en Monseñor Sótero Sanz. De no presentar una carta propia, los industriales deberán zanjar si respaldarán a uno de los nombres inscritos formalmente a la fecha: Juan Sutil, de la SNA; o Ricardo Mewes, de la CNC.

Según diversos empresarios, Larraín habría estado trabajando en la búsqueda de un candidato propio para liderar la confederación. Sin embargo, dicha dinámica, hasta el momento, no habría dado resultados.

A la fecha, dentro de los nombres que habrían declinado competir por la presidencia de la máxima cúpula empresarial estaría el de Carmen Román, consejera y gerenta Legal y de Asuntos Corporativos de Walmart Chile, quien habría planteado su negativa al comité ejecutivo del gremio industrial. Algo similar habría ocurrido con Rosario Navarro, directora de Sonda, quien a pesar de ser nombrada por varios consejeros como una posible candidata, declinó competir en representación de Sofofa.

Pese a todo, un nombre con el que Larraín tendría cierta afinidad -de acuerdo a lo planteado por consejeros- es con el del presidente de grupo Security, Francisco Silva, pero por el momento no se trataría de ningún apoyo oficial. DF contactó a Larraín para consultarle sobre las elecciones de la CPC, pero no hubo respuesta.

Así como el gremio industrial, la CChC, Sonami y banca también deberán discutir con sus consejeros y directores lo mismo, ya que ninguna habría optado por presentar un candidato propio, por lo cual sus definiciones internas podrían claramente marcar una diferencia al momento de votar.