Elecciones en Conapyme: gremios definen candidato de consenso para competir con Carter

Laboral & Personas

Socios del gremio PYME cuestionan que el actual presidente no ha citado a asambleas ni reuniones desde el 28 de mayo. Cinco de las siete ramas ya tienen un candidato para competir por el cargo: el expresidente del gremio, Germán Dastres.

Intensas han sido las últimas semanas al interior de la Confederación de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile (Conapyme), y el escenario, según lo previsto por los propios gremios socios, está lejos de tranquilizarse.

La próxima semana el gremio -actualmente liderado por Marcos Carter- deberá realizar sus elecciones para definir a la directiva que lo liderará durante el próximo año. Los comicios se dan en medio de un fuerte debate entre el gobierno y la oposición respecto a la reducción de la jornada laboral en el país, un tema que para las pequeñas y medianas empresas es clave.

Y si bien el gremio se ha mostrado activo en el debate, con un discurso en común de que esto sí impactará negativamente a las empresas de menor tamaño, al interior de la Conapyme hay profundas diferencias en cómo se ha enfrentado el debate, algo que ha impulsado a varias ramas socias a buscar un candidato de consenso para sacar a Carter de la presidencia.

La gota que rebasó el vaso

Las diferencias internas se agudizaron aún más luego del pasado 8 de agosto, día en que el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, anunció públicamente el envío de una indicación al proyecto de adaptabilidad laboral para reducir la jornada ordinaria de 45 a 41 horas semanales promedio.

Y pese a que se pudo observar en el anuncio al secretario de Estado acompañado de varios dirigentes gremiales PYME, varios acusan de que se les realizó una “encerrona”, ya que sólo se les habría transmitido que el Ejecutivo le daría urgencia a su propuesta, algo con lo que sí estaban de acuerdo.

Fue esa misma instancia la que aprovecharon varios dirigentes para poder hablar con Carter, y definir el futuro del gremio, ya que sostienen que el actual líder de la Conapyme no ha convocado a reunión desde el 28 de mayo.

“A Marcos solo lo vemos en actividades públicas. No contesta el teléfono, no convoca a asamblea, ni reuniones ni nada. Además, plantea opiniones en torno a los temas que no representan a la Conapyme”, acusa un dirigente gremial.

“Lo de las 41 horas fue un golazo. Nadie nos dijo que era para eso, a Marcos lo hemos llamado para coordinar una posición oficial, la real, que este es un tema que debe analizarse, no se trata de elegir la propuesta del gobierno o la del Partido Comunista, se trata de que esto sí o sí impactará a las PYME, y eso es lo que debemos transmitir”, dice otro dirigente.

Si bien ese episodio fue “la gota que rebasó el vaso”, de acuerdo a los consultados, los gremios socios desde hace meses -en algunos casos- se encontraban trabajando en la definición de un candidato de consenso para sacar a Carter de la dirigencia del gremio.

El candidato

Por el momento, serían cinco los gremios que respaldan a Germán Dastres para ser el nuevo presidente de la Conapyme: la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), la Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile (Conatacoch), la Federación Chilena de Industriales Panaderos en Santiago (Fechipan), la Confederación Nacional Pyme (CNP) y la Federación del Transporte Escolar (Fentetuch).

Dastres, de acuerdo a sus conocidos, tiene una larga trayectoria de dirigente gremial, la cual inició en 1988. Dentro de sus hitos en la vida gremial destaca que ha integrado el directorio de la Conupia, y entre el 26 de julio de 2001 hasta el 26 de julio del año 2002 ocupó la presidencia de la Conapyme, además de otros cargos.

Consultado respecto a su posible candidatura, Dastres reconoció que ha conversado con varias agrupaciones y que efectivamente está en carrera para ser la opción de consenso, y comentó que ya tiene definidos sus principales puntos de acción: “Para nosotros es clave la transformación tecnológica, el cómo capacitamos a las PYME y a su gente, ese será un pilar para nosotros. Ahí está la clave para que las PYME puedan crecer”, dijo.

Marcos Carter fue contactado por este medio para conocer su versión al respecto, pero no hubo respuesta.