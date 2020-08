Laboral & Personas

En el mes, la construcción y el comercio continuaron sintiendo todo el impacto de las medidas de aislamiento.

El mercado laboral sigue sintiendo con fuerza los efectos de la pandemia. Así lo evidenció ayer el informe del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, al dar cuenta que la desocupación alcanzó un 14,2% en junio en la Región Metropolitana y un 14,1% en el Gran Santiago, un alza anual de 5,4 y 5,7 puntos porcentuales, respectivamente.

Queda atrás así el peak de 15,6% de marzo.

Eso sí, en términos de la composición del mercado laboral, las señales son preocupantes: en el Gran Santiago, los desocupados aumentaron 47,6% respecto al mismo período del año pasado, llegando a 436 mil personas, con un avance de 27,5% en los inactivos, hasta 2,6 millones de personas.

En tanto, los ocupados marcaron una caída de 16,9%, dando cuenta de 541 mil puestos menos que hace 12 meses. Esta es la mayor merma desde 1982. A ello se sumó que la fuerza de trabajo disminuyó 11,4%, con unas 400 mil personas que se restaron del mercado laboral en el período.

Con ello la tasa de participación laboral se ubicó en 54,3%, un retroceso anual de 8,8 puntos porcentuales. Esto, según la directora ejecutiva de Microdatos, Lorena Flores, se explica por el aumento de los inactivos como consecuencia de la pandemia, un componente inédito en esta crisis en donde "la presión en el mercado laboral no está en la tasa de desempleo, sino que en los inactivos" que son las personas que no buscan nuevas oportunidades laborales.

Explicó que de las 2,6 millones de personas inactivas, 400 mil no buscó empleo producto de la pandemia aunque tenían deseos de trabajar. De haberlo hecho, la tasa de desempleo se habría empinado a 23,9%.

Preocupación por las mujeres

Al analizar la tasa de desempleo por género se evidencia que en los hombres (15,8%) es mayor que en las mujeres (11,6%). Para Flores no es una buena noticia el alto nivel de desocupación femenina en el contexto actual "debido a que están saliendo del mercado laboral" y que dejaron de buscar empleo.

Esto, explicó, es una tendencia que se inició en marzo dado que "tienden a la inactividad producto de las tareas del hogar, cuidado de terceros (...) en participación estamos retrocediendo una década y un poco más".

Ante esta situación comentó que "lo que me preocupa es que eso probablemente no cambie, incluso cuando se comience a levantar la pandemia", dado que no se incorporarán a la búsqueda de empleo si no se no soluciona el tema de los cuidados a terceros.

"Con colegios, jardines y salas cunas cerradas es poco probable que ellas tengan una solución. Entonces, en términos de políticas públicas hay que pensar en algo innovador para que las mujeres vuelvan a participar, aunque sea desempleadas", manifestó.

Entre los ocupados, unos 810 mil son trabajadores inactivos temporalmente, divididos en 350 mil mujeres y 460 mil hombres.

Del total, 38,4% se encuentra en suspensión laboral debido a que la empresa donde trabaja se acogió a Ley de Protección al Empleo y está recibiendo ingresos del Seguro de Cesantía.

Sectores más afectados

Según Microdatos, en el período destacaron las caídas en empleo en la Construcción (47,7%), Servicios personales y del hogar (43,2%), Comercio (15,8%), Servicios comunales y sociales (10,7%), Servicios de Gobierno y financieros (9,7%) y Servicios de transporte y otros (8,9%).

Así, la Construcción se consolidó como el rubro más golpeado, con una cesantía de 28,8%, seguido de la Industria Manufacturera (14,8%) y el Comercio (13,6%).