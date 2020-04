Emprendedores celebran fortalecimiento de créditos con garantía del Estado: "es el mensaje correcto"

Laboral & Personas

La presidenta de la Asech y el titular de la multigremial de emprendedores coinciden en que las medidas anunciadas se hacen cargo de dos grandes problemas de las pyme: los independientes y la liquidez.

La presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), Alejandra Mustakis, ve con buenos ojos el anuncio de un nuevo paquete de ayuda económica que dio a conocer esta mañana el Gobierno.

El foco de la iniciativa es asegurar el crédito a PYME y empresas que se encuentren en problemas debido a la contingencia sanitaria, a través de modificaciones al Fondo de Garantías para Pequeños Empresarios (Fogape), ampliando el tope para compañías con ventas anuales de hasta 1 millón de UF (US$ 33,7 millones).

- ¿Cómo evalúa este segundo paquete de medidas?

- Con lo que conocemos hasta el momento de los anuncios, en términos generales, este es un gran avance en relación al primer anuncio y recoge lo que nosotros desesperadamente estábamos solicitando a las autoridades hasta ahora, que no estaba pasando: que realmente llegara la liquidez a la pyme. Se han considerado las propuestas de nuestros gremios, y es que hoy más que nunca nuestras pequeñas y medianas empresas necesitan de manera urgente esa liquidez para sobrellevar estos meses que son muy complejos.

- Qué le parece los US$ 2.000 millones para trabajadores informales?

- Nos queda la duda de qué hacemos con los aquellos no bancarizados y luego, las instituciones no bancarías que pueden llegar a los micro-emprendedores, cómo se pueden fortalecer también y entren en este ecosistema de administración del apoyo (Banigualdad, Fondo Esperanza, Sercotec, Cooperativas de créditos, de ahorros, las Fintech). Son ellos quienes saben llegar a los más pequeños no formalizados e independientes, que conocen ese mundo mejor que nadie. Esperamos más información de cómo se va a administrar ese fondo.

- ¿Y respecto de los US$ 24.000 millones en créditos para Pyme con garantía del Estado?

-Las pymes hoy necesitan cubrir sueldos, proveedores, arriendos y otras obligaciones, y, justamente, estos recursos tienen esa finalidad, lo que es muy positivo. Este nuevo paquete tiene restricciones y condiciones para los bancos que son muy claras, pone la garantía estatal y las exigencias, que es un detalle muy importante para asegurar ese flujo. Y con una garantía estatal del 85% para la más pequeña, que es una garantía enorme. Es el mensaje correcto. Y también pone condiciones a las empresas y sus usos. Además, la medida busca acotar el riesgo, que es una de las grandes preocupaciones de la banca.

¿Cuáles son nuestras dudas hoy en día? ¿Cómo se define esa llamada "tasa preferencial"? (necesitamos que sea realmente preferencial y que se entienda que es una ayuda para un momento históricamente crítico, y que si no es así, no sirve); ¿cuáles serán las barreras de entrada? es decir, si van a dar plata solo a los que están al día tampoco sirve, considerando que ya ha pasado casi un mes del inicio de la crisis sanitaria; y ¿qué tan rápido esa ayuda llegará a las pymes? porque la urgencia es hoy, no en un mes más.

Por ello, desde Asech nos ponemos a disposición de este proceso que se inicia hoy, con este nuevo anuncio y ver de qué manera se va traduciendo en un apoyo efectivo y de manera rápida, siendo un real alivio para las pymes.

Multigremial de Emprendedores

Por su parte, el Juan Pablo Swett, presidente Multigremial Nacional de Emprendedores también hace un lectura positiva del plan. "Se hace cargo de dos grandes temas: los trabajadores independientes, muchos de ellos emprendedores que no están formalizados y, de apurar la liquidez de lo bancos a las micro, pequeñas y medianas empresas que van a tener acceso al financiamiento a través de estas líneas de crédito..creemos que eso es importante para la economía local y va a ayudar a las necesidades de capital de trabajo", acotó.

Acerca de lo que viene, Swett dijo que aun cuando el monto de US$ 24 mil millones parece un número importante, hay que estar atentos a las tasas a las cuales se van a colocar y con la rapidez en que se van a entregar estos créditos. "Todavía hay dudas acerca de cuál va a ser el proceso de análisis de riesgo, cómo va a ser el proceso para pyme a las que nunca un banco les han prestado plata y que van a querer acogerse a este beneficio. Y, por otro lado, cómo se va a bancarizar a mucha pyme, casi el 60% de ellas hoy no está bancarizada, por lo que vamos a estar atento a cómo va a ser ese proceso", puntualizó.