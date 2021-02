En antesala de cita con Cerda, oficialismo ratifica ánimo de acuerdo por pensiones en marzo

Laboral & Personas

La senadora Van Rysselberghe espera que se destrabe el tema y que se logre un punto de consenso, tal como ocurrió en la Cámara de Diputados.

La próxima semana se retoma el trabajo legislativo en el Congreso y las miradas estarán centradas en gran parte en la comisión de Trabajo del Senado, donde se espera que el Gobierno -junto al oficialismo y la oposición- desplieguen sus últimos intentos para lograr un acuerdo para sacar adelante la reforma de pensiones que está detenida desde enero de 2020, cuando fue despachada por la Cámara de Diputados.

Desde el Ejecutivo ya advirtieron luego del consejo de gabinete de este lunes que de no lograrse avance en marzo, esperan que se someta a votación la iniciativa que llegó desde la Cámara Baja, la cual establece que del 6% de cotización adicional prevista para la jubilación, un 3% se destinará a capitalización individual y el 3% restante a un fondo solidario.

La senadora Jaqueline Van Rysselberghe (UDI) adelantó que en los próximos días se reunirán con el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, para analizar el tema de pensiones. “Ojala que se destrabe, ya hicimos el esfuerzo de llegar a un acuerdo en la Cámara y ahora en el Senado si no es posible, no se pudo, pero esperamos que sí”.

Según la parlamentaria, el sector oficialista ya ha mostrado sus cartas. “Todos queremos que haya un aumento a las pensiones lo antes posible y que este sistema sea sustentable en el tiempo y que no fracase como lo han hecho otros sistemas en el mundo”, afirmó.

Por lo tanto, aseguró que si sobre la base de esos pilares -que son fuertes- no es posible llegar a un acuerdo, entonces, “sí me parece que hay que votar el proyecto que existe, que de alguna manera se acerca a esos fines”.

Sobre la forma de distribuir el 6% adicional de cotización o modificarlo, la senadora reiteró que “el aumento de las pensiones debe hacerse con un esfuerzo de toda la sociedad y no solo del mundo del trabajo. Sin embargo, la oposición no ha estado abierta a eso y ha querido que sea el 6% el que vaya a aumentar las pensiones hoy día, en lugar de aumentar las de los mismos trabajadores en el futuro”.

Van Rysselberghe enfatizó que “nosotros pensamos que sí se puede avanzar un poco con el 3% y 3%, pero de todas maneras no se puede perder de vista que son los propios trabajadores los que tienen que ayudar a construir su futuro, y eso no es solo una responsabilidad exclusiva del Estado como está siendo en muchos casos hoy”.

Efecto de procesos electorales

El senador de Renovación Nacional, José García Ruminot (RN), también expresó su esperanza de se reanuden las conversaciones con la oposición y, finalmente se logre un acuerdo. “Todos nos comprometimos con el mejoramiento de las pensiones y sigue pasando el tiempo, se han mejorado las pensiones del Pilar Solidario y seguimos en deuda con los pensionados de AFP y compañías de seguros. Esto tiene un sentido de urgencia que es clarísimo”.

El parlamentario indicó que lo ideal es poder lograr entendimiento antes del inicio de los procesos electorales que marcarán el año, porque “la gente no quiere más promesas, un proceso electoral puede ser que facilite las conversaciones, porque no les vamos a ir a decir de nuevo a las personas que ahora sí que vamos a arreglar las pensiones. El tiempo ha pasado y esperamos que los procesos electorales faciliten los acuerdos, pero puede ocurrir lo contrario”.

Este debate se dará en un contexto en que la comisión de Trabajo del Senado cambiará presidencia, asumiendo durante marzo la senadora Carolina Goic (DC) en reemplazo de Juan Pablo Letelier (PS). Otros actores claves en las negociaciones serán el jefe de bancada de RN, senador Rodrigo Galilea y la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD).

En medio de rally del cobre, políticos opositores

quieren subir impuestos a la minería

El alza del cobre, que ayer alcanzó su nivel más alto -US$ 4,21 por libra- desde el 4 de agosto del 2011, comienza a generar propuestas entre los actores políticos.

En su cuenta de Twitter, el presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, propuso crear un "fondo especial" con los excedentes para aumentar las pensiones, además de subir el impuesto específico -royalty- a la actividad minera "para que beneficios de altos precios se compartan más equitativamente".

Una idea que también fue planteada en la red social por el diputado de RD Giorgio Jackson, apuntando a "empujar una reforma tributaria express" para la gran minería y facilitar el proceso de "captación social" de las "rentas extraordinarias" por el alza del metal.

Mientras que los diputados de la Federación Regionalista Verde Social sugirieron crear un "Impuesto Especial a las Exportaciones de la Gran Minería", equivalente al 10% del precio cada vez que éste supere los US$ 3; 20% cuando exceda US$ 4 y de 30% los US$5 la libra.