En antesala de votación clave, Gobierno sube el tono para frenar el cuarto retiro

Laboral & Personas

Ayer se intensificaron los llamados públicos de ministros a los diputados y las minutas a los parlamentarios de ChileVamos con cifras de los efectos de un cuarto retiro en las pensiones y la economía.

Con minutas a los parlamentarios de ChileVamos y con categóricas menciones a sus efectos negativos, el Gobierno subió el tono ayer para convencer -lo que no ha logrado en las ocasiones anteriores- a los parlamentarios de rechazar un cuarto retiro de fondos desde las AFP.

Ad portas de la votación de hoy en general en la comisión de Constitución de la Cámara, hubo distintos llamados de los ministros para contener los apoyos a la iniciativa.

El titular del Trabajo, Patricio Melero, llamó a “los señores parlamentarios” a ver que en sus distritos hay familias que están recibiendo $ 400 mil, $ 500 mil y $ 288 mil como ayuda estatal”.

Y, enseguida, los emplazó: “¿No van a tomar en cuenta esa ayuda que sale del bolsillo de todos los chilenos? ¿Van a hacer caso omiso? ¿Van a seguir siempre siendo insuficientes las ayudas? No sigamos haciendo daño a la economía y a los pensionados de Chile”.

Luego fue el turno del ministro de Economía, Lucas Palacios, quien apuntó a las presiones inflacionarias en los últimos meses y, por eso, afirmó que “sería tan negativo un cuarto retiro. Esto sería malo, malo, malo... Con vista al mar de malo”.

En paralelo, La Moneda envió una minuta a los diputados del oficialismo -elaborada por el departamento de estudios del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres)- titulada “El cuarto retiro de los fondos profundiza el daño a las pensiones y es totalmente innecesario en el actual contexto económico”.

Ahí se calcula que 5,6 millones de afiliados quedarían con saldo cero en su cuenta individual, lo que corresponde al 45% de los afiliados.

Dentro de ese universo, el 61% son mujeres.

De concretarse un cuarto retiro, plantean que los afiliados en promedio retirarían el 66% de los fondos ahorrados.

La Segpres afirma que el retiro es “regresivo”, porque de los US$ 17.444 millones que permitiría extraer, sólo un 3% llegaría a los hogares del 20% de menores ingresos, mientras que un 42% lo haría a los hogares del quintil más rico.

Los votos DC

Frente a la votación de hoy, la Democracia Cristiana ya aseguró que votarán a favor, al igual que los doce integrantes de esa colectividad en la Sala de la Corporación.

El jefe de bancada de la falange, Daniel Verdessi, señaló que por ahora están pensando respaldar la iniciativa y que tiene una conversación pendiente con la candidata presidencial Yasna Provoste para saber si mantienen esa decisión.

“No vamos a clausurar el debate del cuarto retiro acá en la Cámara”, afirmó el diputado Matías Walker (DC), quien quiere que el tema sea visto por el Senado y que ahí se presione para un acuerdo más global en pensiones.

Mientras en el oficialismo existiría una mayoría que no apoyará nuevos retiros de fondos, lo que implicaría que el texto no avance al Senado por no lograr el quórum necesario.

Para ello se requiere que no se sumen a la oposición diez votos de ChileVamos.

Sin embargo, el diputado Camilo Morán (RN) -que apoyó los retiros anteriores- indicó que se encuentra en “reflexión” sobre su voto en Sala, planteando que “hoy parece irresponsable su discusión”, pero que analizará todas las variables y la información recibida de Hacienda sobre el impacto fiscal. “No tengo la decisión tomada, pero tal como he apoyado los retiros anteriores, creo que una vez más voy a estar del lado de la gente”.

Antes de votar, la comisión escuchará hoy a los últimos invitados: la directora ejecutiva de LyD, Bettina Horst; y al expresidente del Banco Central, José De Gregorio.