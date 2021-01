Encuesta Laboral: sólo 6,3% de las empresas en el país tiene sindicatos y tasa de sindicalización llega a 20,6%

Laboral & Personas

No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Finalmente, tras varios años de espera, la Dirección del Trabajo publicó la última versión de la Encuesta Laboral (Encla 2019), medición que contiene diferentes cifras relacionadas al mercado laboral.

El estudio es la primera medición oficial luego de la entrada en vigencia de la reforma laboral de la administración Bachelet, ya que la encuesta correspondiente a 2017 no se concretó.

Según se explicó a inicios de 2018, tras el cambio de gobierno, las nuevas autoridades informaron que durante la ejecución del contrato de levantamiento de la encuesta -que se adjudicó a la empresa Statcom Datavoz-, se detectaron fallas, lo que gatilló la decisión de no realizar la medición.

Según precisaron desde la Dirección del Trabajo, el trabajo de campo de la Encla 2019 fue realizado con anterioridad al estallido social de octubre de ese año y antes del inicio de la pandemia, por lo que hay que tener en consideración eso al momento de mirar los datos.

"Las empresas de la Encuesta Laboral 2019 fueron seleccionadas mediante muestreo probabilístico y, para ello, tal como ocurrió en las encuestas laborales de los años anteriores, el diseño muestral fue encargado al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), entidad que utiliza un marco muestral constituido por un directorio de empresas construido a partir del registro de contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos (SII) del año 2017", se lee en el detalle de la encuesta, la cual contempló una muestra de 3.670 empresas.

Principales resultados

De acuerdo a los datos, en 2019 sólo un 6,3% de las empresas en el país contaba con alguna organización sindical (4.987 firmas).

Sobre este tema, el estudio mostró que la presencia de sindicatos varía según el tamaño, emplazamiento geográfico y rama de actividad económica de las empresas. Así, la existencia de organizaciones colectivas en las empresas disminuye conforme lo hace su tamaño. Mientras en las grandes es mayoritaria (55,5%), en las medianas resulta infrecuente (17,8%) y en las de menos de 50 trabajadores, excepcional (1,7%).

Respecto del conjunto de empresas en las que no había sindicato activo (93,7%), el sondeo muestra que sobresale el segmento de aquellas en las que, según lo informado por sus trabajadores, nunca ha habido sindicato. Esta realidad es más prevalente mientras más pequeña es la empresa. Es así como trabajadores de pequeñas y microempresas declaran en un 96,0% que nunca ha existido sindicato en la empresa, en las medianas empresas este indicador es del 91,4%, y en las grandes empresas, de un 85,9%.

De acuerdo a la encuesta, en cuatro de cada diez empresas la principal razón para que no se haya constituido un sindicato es el desinterés de los trabajadores. Sin embargo, el documento agrega que esta razón pierde peso al interior de las empresas donde hubo intentos de constituir sindicato, ya que en ellas el temor se configura como el motivo principal (49,5%) y el desinterés se reduce al 14,2%.

"Si al temor que experimentan los trabajadores se suma el hostigamiento a quienes intentan organizarse, puede verse que más de la mitad de estos centros de trabajo parecen no dar garantía de que el derecho de sindicación pueda ejercerse libremente y sin correr riesgos", sostiene la encuesta.

En esta línea, los registros administrativos de la Dirección del Trabajo indican que la población afiliada a sindicatos de trabajadores dependientes ha aumentado de manera sostenida a contar de 2001. Así, entre 2001 y 2018 se ha verificado un alza del 124,2%, pasando desde 466.138 a 1.045.300 personas.

"Este fenómeno ha ido acompañado del incremento de la tasa de sindicalización que pasó de 14,6% en 2001 a 20,6% en 2018, impulsado fundamentalmente por la mayor sindicalización femenina", asegura la encuesta.

De acuerdo con los datos provistos por la Encla 2019, en el grueso de las empresas los sindicatos mayoritarios afilian tanto a mujeres como a hombres (76,1%). Sin embargo, su distribución porcentual se inclina en favor de estos últimos, y finalmente dos de cada tres socios son de sexo masculino.

"Pese a la creciente incorporación de mujeres a los sindicatos, la composición de las directivas está todavía lejos de traducir tal impulso en un acceso paritario a cargos de representación y toma de decisión", agrega la encuesta.

Negociación colectiva

Respecto a los procesos de negociación colectiva, la encuesta explica que es relevante considerar que, dada la fecha de levantamiento del sondeo, algunos de los antecedentes sobre negociación colectiva que reporta la Encla 2019 están sujetos a dos articulados legales diferentes: la Ley 20.940, que en su mayor parte comenzó a regir a contar del 1º de abril de 2017, y la normativa que regulaba estos procedimientos con anterioridad.

Contemplando esto, según la información entregada por los empleadores a la encuesta, prácticamente en el 6% de las empresas representadas en la encuesta existía algún instrumento colectivo vigente que cubría a casi el 22% del total de trabajadores.

"Esto representa, teniendo en cuenta el error estadístico respectivo, una estimación de cerca de 4.763 empresas y 1.056.116 trabajadores. Si bien la cobertura de la negociación colectiva es baja, es importante considerar que en estas empresas se concentra más de dos quintas partes de los trabajadores y que en ellas, en promedio, la mitad de los trabajadores está cubierto", agrega el documento.

En línea con esto, el texto agrega que la negociación colectiva ocurre mayoritariamente en empresas con sindicato. Así, en el 77,8% de este segmento de empresas existe un instrumento colectivo vigente que cubre al 43,6% de los trabajadores contratados directamente en ellas.

En contraposición, únicamente el 1,2% de las empresas sin sindicato tenía algún instrumento colectivo vigente al 30 de noviembre de 2018 que cubría al 1,7% de sus trabajadores.

"Dado que la presencia de sindicato y el tamaño de empresa se encuentran estrechamente relacionados, se puede atribuir la mayor cantidad de trabajadores cubiertos por instrumentos vigentes a las medianas y grandes empresas, y en mucha mayor medida a estas últimas. El 30,4% de las grandes empresas, el 10,9% de las medianas y el 1,8% de pequeñas y microempresas contaban con instrumentos colectivos vigentes al 30 de noviembre de 2018, cubriendo a un 32,5%, un 12,6% y un 2,2% de sus trabajadores, respectivamente", dice el estudio.