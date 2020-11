Enfermos terminales: diputados hacen reparos a proyecto del Gobierno e insisten en acceso a ahorros

Laboral & Personas

Ministra del Trabajo defendió la propuesta por sobre la que analiza la comisión de Constitución de la Cámara.

No fue fácil el inicio del trámite legislativo del proyecto que crea una nueva pensión para los enfermos terminales, el cual fue presentado por el Gobierno el martes.

La opción de poder rescatar la totalidad del saldo acumulado y la falta de capacidad de las comisiones médicas para certificar la enfermedad fueron parte de los puntos que los diputados integrantes de la comisión de Trabajo le comentaron a la ministra del ramo, María José Zaldívar, quien expuso sobre la iniciativa ante la comisión.

El parlamentario del PPD, Tucapel Jiménez cuestionó la falta de acceso de enfermos terminales a sus ahorros de forma anticipada. “Me quedó la sensación y puedo estar equivocado, que lo que se busca con este proyecto es proteger a los herederos. No encuentro otra explicación de por qué no es óptimo que una persona pueda sacar el 100% de sus ahorros. ¿Cuál es el sentido de no darle esta posibilidad a una persona que le queda un año de vida?”, puntualizó.

Al defender el proyecto, Zaldívar argumentó que se está discutiendo sobre seguridad social, por lo que se deben garantizar pensiones. “En ningún caso es proteger a los herederos, lo que se garantiza son las pensiones de sobrevivencia y las pensiones de sobrevivencia son aquellas que por seguridad social están reconocidas (...) Se mantienen para seguir con la lógica de la seguridad social”, espetó.

La presidenta de la comisión, Gael Yeomans (CS), manifestó su preocupación respecto al nivel de capacidad que actualmente tienen las comisiones médicas, cuando deben certificar una pensión de invalidez. “Ya tenemos una cierta cantidad de casos que revisan las comisiones para otorgar las pensiones de invalidez. Incluirles otros más, creo que puede complejizar y a lo mejor retardar el tiempo en la entrega de esta nueva pensión. A pesar de que hay plazos, muchas veces no se cumplen y la gente termina falleciendo en el proceso mismo”, detalló.

Punto con el que estuvo de acuerdo el diputado oficialista Ramón Barros (UDI). “Pocas veces puedo estar tan de acuerdo en lo que ha planteado la presidenta. Mi oficina procesa cientos de solicitudes de gente que está angustiada, porque pasa el tiempo y no sabe a qué atenerse”, criticó.

Sobre el punto, la ministra insistió que debe existir alguna institucionalidad que certifique la pensión, independiente del informe médico que se presente.

En ese sentido, remarcó que los plazos que se definen en el proyecto son bastante acotados. “El proceso completo no puede exceder un mes y, si los antecedentes que se presentan son suficientemente contundentes y hacen presumir la terminalidad, dentro de tres días se tiene que constituir un cargo preliminar y se debe comenzar a pagar el beneficio”, explicó.

Zaldívar, además, enfatizó que la iniciativa del Ejecutivo es la opción correcta, frente a la moción -que se está discutiendo en la comisión de Constitución de la Cámara- que busca que los enfermos terminales sí puedan acceder a sus ahorros antes.“La principal diferencia es que uno es una reforma a la Constitución y otro es una reforma a la ley. Son dos cuerpos legales distintos y se nos produce un choque. Creemos que el camino es a través de una modificación legal y es por eso que este es el proyecto que debiera primar”, sostuvo.