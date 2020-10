Exministro Valdés se alinea con el Gobierno y pide abordar la reapertura de los jardines infantiles

Laboral & Personas

Por su parte, el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, señaló que es necesario que se retome el estudio del proyecto de sala cuna en el Congreso, el que acumula varios meses sin avances.

Cada vez más eco está generando en la opinión pública la discusión respecto a la reapertura de las salas cunas y los jardines infantiles para estimular la reincorporación de mujeres al mercado laboral.

Hoy esta materia fue tema en el seminario organizado por Willis Towers Watson "Después de la pandemia: Navegando hacia una revolución económica y laboral", en donde participaron Fernando Arab, subsecretario del Trabajo, Rodrigo Valdés ex ministro de Hacienda y académico de la Escuela de Gobierno de la UC, y el presidente ejecutivo de Espacio Público, Diego Pardow, quienes enfatizaron que una de las principales prioridades económicas hoy es la reintegración laboral de la mujer y para ello se debe poner sobre la mesa el reingreso de los niños a las clases presenciales.

La urgencia de esta situación, para Valdés, radica en que "estamos pasando de que el Covid no nos dejaba trabajar a que hay restricciones por tener a los niños en la casa, restricciones de otro tipo que tenemos que tratar de aliviar, eso es central".

En línea con esto, el subsecretario Arab agregó que las mujeres tiene "en promedio 10 horas más que los hombres, en labores domésticas y de cuidado".

Lo anterior se suma a que en el período de pandemia, la presencia de la mujer en el mundo laboral cayó a tal punto que, en base a los datos expuestos por Diego Pardow, "hemos retrocedido una década en participación laboral femenina". Es por esto que el presidente ejecutivo de Espacio Público afirmó que "la vuelta al colegio es un sueño, porque las mujeres están enfrentando la dificultad de que no pueden volver al trabajo".

En base a esto Arab fue enfático en señalar que negarse a la discusión de la reapertura de los jardines infantiles y salas cunas es "derechamente sacrificar las posibilidades de las mujeres en el mundo del trabajo. No tenemos una sociedad corresponsable".

El ex ministro de Hacienda respaldó la idea y criticó a quienes se niegan a discutir el reingreso de los niños al mundo escolar: "No podemos decir que la vuelta al colegio es una cosa que no podemos hacer. El problema respecto de eso es brutal y no sé cómo se puede hacer, pero necesitamos protocolos, testeos, meter plata fiscal para que en el fondo esto pueda funcionar", planteó Valdés.

Respecto de las políticas públicas de reinserción laboral femenina, el subsecretario del Trabajo también puso sobre la mesa el proyecto de Sala Cuna Universal, el cual aún se discute en el Congreso. Arab aseguró que la urgencia de la iniciativa es clave ya que "es una de las mayores discriminaciones que sufren las mujeres en el mundo del trabajo, y lamentablemente el proyecto está ahí, durmiendo. Más de un año durmiendo, y es un proyecto que busca eliminar una de las trabas legales y discriminatorias que hoy tienen las mujeres".

Elecciones en Estados Unidos

Valdés también se refirió a la carrera presidencial en Estados Unidos y aseguró que a "Chile le conviene un mundo integrado, más globalizado, por lo tanto las consecuencias de que gane Biden, en este ámbito, son más bien positivas para nosotros".

"Para el mundo y para Chile, tengo la impresión de que nos conviene más que sea Biden el nuevo presidente. El mundo va a ser más seguro con Biden a cargo", afirmó el académico de la UC.