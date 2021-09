Feriado irrenunciable del 17 de septiembre: se posterga la votación en la comisión de Trabajo y el proyecto peligra su tramitación

Laboral & Personas

De acuerdo a lo explicado hoy en la comisión de Trabajo, el Senado no sesionaría la próxima semana, lo que complejizaría aún más la discusión.

Hoy estaba previsto que la comisión de Trabajo de la Cámara comenzara a estudiar y a votar a toda velocidad el proyecto que decreta feriado irrenunciable el 17 de septiembre. Sin embargo, por un problema técnico, hubo un cambio de planes.

"Si bien este proyecto fue admitido a trámite al votarse la admisibilidad, la secretaria general aún no lo incorpora respecto de la cuenta", explicó en la comisión el titular de la instancia, el diputado Gabriel Silber, quien agregó que por esta razón la propuesta no se pudo votar hoy, reprogramandose para el día de mañana.

Si ya el proyecto contaba con plazos estrechos para su votación, con este cambio el escenario se complejiza aún más, ya que hoy se informó que la próxima semana el Senado no sesionará.

"La distrital nuestra, que es la próxima semana, coincide con la regional del Senado, y el Senado no funcionaría la próxima semana. Estoy en coordinación con el Senado, ellos funcionan el día jueves. Mi idea es votar este proyecto el día miércoles, incluso está la posibilidad de que sesionen telemáticamente, estamos trabajando respecto al tema", dijo Silber.

En contra y a favor

Sin embargo, pese a que el proyecto hoy no se pudo votar, de igual modo la comisión escuchó al subsecretario de Economía, Julio Pertuzé, quien dio los argumentos del Ejecutivo en contra de la propuesta.

De acuerdo a lo expuesto por la autoridad, el país tiene 16 festivos año, "encontrándose en el rango de los países que tienen más feriados dentro del mundo, y dentro de esos feriados cinco son irrenunciables".

En esa línea, el subsecretario recalcó el alto costo que tiene para la economía el establecimiento de un feriado irrenunciable más.

"El costo de un feriado no irrenunciable es de aproximadamente, y estas son las estimaciones que nosotros hemos hecho, de US$ 190 millones. Ahora, si el feriado es irrenunciable, se estima que el costo aumenta a aproximadamente US$ 260 millones, y ello implica una menor recaudación fiscal para el Estado", aseguró Pertuzé.

De todos los sectores económicos, comercio sería uno de los sectores más afectados según explicó la autoridad, ya que los días viernes, sábados y domingos concentran más del 50% de las ventas semanales. "Se reconoce que existiría un costo menor de este segundo proyecto al excluirse expresamente la irrenunciabilidad de las micro y pequeñas empresas. Sin embargo, la iniciativa no considera la situación de las Mypes ubicadas al interior de centros comerciales", cuestionó, criticando además que la propuesta generaría problemas de abastecimiento y atochamientos.

Sin embargo, los argumentos entregados por la autoridad no convencieron a los parlamentarios. El diputado PPD, Tucapel Jimenez, entregó una dura crítica a los planteamientos del Ejecutivo.

"Siempre hablan del impacto negativo, pero cuando es feriado irrenunciable se reactivan otros sectores de la economía, desde las ferias libres, los negocios de barrio, el turismo, con tres días es probable que más familias salgan y eso reactiva. Entonces, cuando se habla que esto va a perjudicar a la economía, acá siento que hay una defensa a los grandes grupos económicos, a los mall y los supermercados", cuestionó Jimenez.