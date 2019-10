Figueroa critica mesa laboral: “El gobierno no puede suplantar el debate con el Parlamento”

Laboral & Personas

Líder gremial cuestionó la participación de la OIT y del exministro del Trabajo Osvaldo Andrade en la comisión formada por La Moneda.

En el marco del lanzamiento del informe sobre la agenda laboral del gobierno, que elaboró la Comisión de Políticas Públicas de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la presidenta de la multisindical, Bárbara Figueroa, hizo ayer un llamado: “Los trabajadores no pueden perder lo poco que hemos ganado en los últimos años”.

Y, de inmediato, cuestionó la comisión asesora que conformó La Moneda por la reducción de jornada. “Los gobiernos siempre tienen la posibilidad y el derecho de consultar a todos los expertos que consideren pertinentes, pero debe entender que no puede suplantar a partir de estos espacios técnicos el debate político con el Parlamento, ni menos con los actores sociales o con las contrapartes del mundo del trabajo”, advirtió.

De ahí que defendió la instancia del Consejo Superior Laboral, que reúne a representantes del sector empresarial, sindical y técnicos. “Aquí nadie puede decir ‘mira no tenemos un espacio, no hay una institucionalidad’, lo que no existe es la voluntad de diálogo por parte del gobierno a conversar con su contraparte”, afirmó.

- El ministro Nicolás Monckeberg dijo que le pediría al Consejo Superior Laboral sumarse al debate ¿se les notificó?

- No, eso no ocurrió en la reunión de ayer (miércoles). Y para no caer en la caricatura que probablemente va a tratar de instalar el ministro, aquí no se trata de que el gobierno tenga que visar sus proyectos por el Consejo Superior Laboral, no se trata de que el gobierno no pueda tener iniciativa, ellos tienen el legítimo derecho de impulsar sus iniciativas de ley. Lo que no puede ocurrir es que el gobierno crea que el diálogo social puede ser en el marco de la mera formalidad.

“No es prudente”

- La OIT es parte de la mesa que formó el mandatario. ¿Qué les parece su participación?

- No es prudente que el director de la OIT (Fabio Bertranou) esté sentado en esa mesa técnica, más bien la OIT lo que debiera estar haciendo es velar y apoyar y garantizar que efectivamente el gobierno se siente a dialogar con las contrapartes y que valide la institucionalidad que hoy tiene para ese diálogo efectivo, que es el consejo superior laboral.

- ¿El aporte de la OIT debería ser en el debate legislativo?

- Efectivamente. La OIT puede entregar insumos, se le pueden hacer consultas, ellos cuentan con especialistas en Ginebra que pueden venir a abordar estos temas, su colaboración puede ser múltiple, a través de informes, exponiendo, poniendo a disposición especialistas, que es lo que tradicionalmente la OIT hace. Si uno mira, la OIT no participa en comisiones técnicas ni de la CPC ni de la CUT, por lo tanto lo lógico es que tampoco debiera sentarse en una mesa técnica con el gobierno.

- ¿Y la participación de los exministros Osvaldo Andrade y Rodrigo Valdés? son nombres reconocidos de la oposición...

- De Rodrigo Valdés nadie se puede extrañar. Pero respecto de la situación de Osvaldo Andrade, creo que es delicado, porque él se había ganado un prestigio como exministro del Trabajo. Es delicado no porque Osvaldo Andrade puede tener posiciones distintas a las que ha tenido, no es ese el tema, más bien lo complejo es que con su participación avala puestas en escena del gobierno que todos sabemos no son de diálogo real.

- ¿Hacen algún mea culpa por no elaborar con la oposición alguna estrategia en conjunto para enfrentar la agenda legislativa del Ejecutivo? ¿Reaccionaron tarde?

- Nos ha faltado más diálogo a nosotros con la oposición. Ahora, nunca es tarde. En eso soy autocrítica, creo que nosotros y este esfuerzo por ejemplo de constituir una mesa político-sindical deberíamos haberlo planteado hace tiempo, cuando veíamos cuál iba a ser el signo y hacia donde caminaba el gobierno. Pero lo que no nos ha faltado es capacidad de reacción como mundo sindical, porque hemos sido los primeros en manifestarse.

- Algunos sectores políticos señalaron que la conformación de dicha mesa busca dilatar el debate de la reducción de jornada.

- Estamos ante un anuncio de una comisión de expertos que lo único que busca es dilatar u obligar a los parlamentarios a que no voten el proyecto de reducción de jornada laboral de 40 horas en sala a fines de octubre.

- El presidente Piñera ha recalcado que el proyecto del PC es inconstitucional. ¿Qué harán cuando el gobierno recurra al TC?

- El llamado es a que no lleve este debate al extremo. El gobierno no ha tomado conciencia aún de la situación que se está viviendo en Chile. Los comentarios absolutamente inadecuados de algunos ministros (...) demuestran a un gobierno que está fuera de la realidad. Tenemos autoridades que no están leyendo el Chile que están gobernando.

Si el gobierno insiste en ir en contra de aquellas iniciativas que al menos le dan un respiro a la condición de agobio de los trabajadores, como es la reducción de la jornada laboral, que todos sabemos que no resuelve todos los problemas del mundo del trabajo, pero viene a ser una señal clara de que estamos comprometidos con el aporte que hacen al desarrollo de Chile al brindarles más tiempo de descanso, creo que se puede enfrentar a una situación de mucha complejidad.