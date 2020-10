Fondos de AFP: Briones dice que no se justifica un segundo retiro y recalca que es incompatible con la reforma previsional

Laboral & Personas

Autoridad señaló que los aportes estatales ya cubren las caídas de los ingresos laborales previstas para este año.

Continúa al rojo vivo el debate previsional. Hoy, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, reiteró su oposición a un nuevo retiro de los fondos de pensiones, enfatizando que sería incompatible con mejorar las jubilaciones a través de la reforma previsional

En conversación con Radio Oasis, la autoridad aseguró que "se ha construido esta idea de que un segundo retiro es fundamental, indispensable para cubrir la caída de ingresos de las familias dado que el Estado no ha llegado".

Así, reiteró las cifras que puso ayer sobre la mesa en el Congreso: "Lo primero que mostré ayer es preguntarnos cuánto han caído los ingresos de las familias chilenas. El PIB completo caerá este año alrededor de US$ 14.000 millones. Los ingresos laborales que se pierden están entre US$ 5.500 millones y US$ 7.500 millones. ¿Cuáles son los recursos que ha movilizado el Estado en esta crisis? En bonos y transferencias monetarias directas a las personas han sido US$ 5.000 millones. Si se agregan otras transferencias, como por ejemplo los préstamos de clase media, se agregan US$ 1.000 millones más. Si ve políticas públicas como la Ley de Protección al Empleo tiene US$ 1.000 millones más".

"Entonces, acá ha habido transferencias directas en este período, suficientes, insuficientes, mal hechas, tarde o temprano, pero que han estado ahí por el orden de US$ 7.000 millones, que es el mismo tamaño que la caída de los ingresos laborales", aseguró, señalando que los US$ 16.000 millones que se han retirado durante la primera ventana para acceder a los fondos previsionales "es varias veces la caída de los ingresos laborales".

"La pregunta relevante acá es ¿se justifica un segundo retiro? ¿Realmente esa es la justificación, que todavía faltan ingresos por cubrir? Pareciera que no", enfatizó.

El ministro también reiteró que es difícil compatibilizar un segundo retiro de los fondos con una reforma al sistema previsional, como la que se está tramitando en el Senado.

"Lo que he dicho es una obviedad: cuando usted está empujando tener una reforma de pensiones para mejorar las pensiones, que es una demanda extremadamente sentida, quizá la más sentida post 18 de octubre, no puede al mismo tiempo empujar algo que debilita las pensiones. Uno no puede ir al norte y al sur al mismo tiempo, hay que elegir cuál es el camino y eso es lo que está en juego hoy", señaló el titular de las finanzas públicas.

Presupuesto

En el marco de la discusión sobre el Presupuesto 2021, Briones reconoció la urgencia por avanzar en hacer más eficiente el Estado porque “hace agua”, lo que ha sido uno de los aprendizajes que le dejó la crisis ocasionada por la pandemia.

El secretario de Estado aseveró que si bien la magnitud del shock ocasionado por el Covid-19 es de gran envergadura tanto para el país como para el resto del mundo, en el caso chileno “creo que hemos tenido muchas falencias en muchas áreas”, lo que ha impedido que se dé una respuesta del nivel que se requiere para mitigar los efectos sobre la ciudadanía.

“Tenemos un problema de datos en el Estado”, afirmó, por lo que consideró que una de las principales reformas es la agenda de datos que administra el Gobierno a nivel central.

“Les invito a hacer el ejercicio de preguntarle a quien quiera ¿cuántos funcionarios públicos hay contratados en el Estado hoy día? Nadie les va a poder decir el número exacto”, lanzó.

Explico que como no existe una base de datos consolidada, ni la Contraloría General de la República ni el propio Ministerio de Hacienda es capaz de dar una respuesta, como tampoco es posible tener hoy una planilla completa con las remuneraciones de los trabajadores fiscales.

“Si no hay data no hay conocimiento, pero además es más difícil la capacidad de fiscalización, son mayores las probabilidades de corrupción, de mal uso, de mejoras en la gestión”, manifestó.

Respecto a la incertidumbre que produce en el contexto de la recuperación económica, el estar adportas de que se cumpla un año desde el estallido social del 18 de octubre, aseguró que "le tengo mucho menos miedo a eso (a un estallido 2.0) que a la urgencia de que recuperemos el camino perdido" por el "drama del desempleo" que ha dejado la crisis sanitaria.