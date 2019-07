Gabriel Fernández, de la ACHS: “El foco en la extensión de la jornada es incompleto”

Laboral & Personas

Más allá de si son 40 horas semanales o 180 mensuales, el gerente corporativo de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), Gabriel Fernández, destaca la importancia de procurar escenarios propicios para trabajos formales, es decir, con la adecuada protección social.

Segundo, y ad hoc con la línea de la entidad, que consideren el criterio de la prevención de las empresas y entidades empleadoras.

- ¿Es pertinente este debate sobre la jornada?

- El foco en la extensión de la jornada es incompleto. Se requiere una mirada más amplia de lo que pasa en el mundo, de los desafíos y de las nuevas oportunidades que abren las tecnologías. Al respecto, nos gustaría ampliar la discusión: por ejemplo, la flexibilidad permite trabajar desde el hogar, lo que es excelente para compatibilizar de mejor manera la vida personal y el desarrollo profesional; pero para nosotros presenta complejidades mayores pues las condiciones de trabajo en el hogar, la implementación de buenas prácticas y la asesoría en materias prevención, como asimismo los límites entre qué representa un problema de salud ocupacional y uno de salud común, se vuelve más difuso.

- ¿Qué le parece la propuesta de Alfonso Swett de establecer un contrato por hora, pero con un sueldo más alto?

- Aquí no hay que inventar la rueda, basta con ver la experiencia internacional. Hay ciertos trabajos y empleados que operarían mucho mejor con una lógica de horas. Por ejemplo, en EEUU es común que los estudiantes trabajen parcialmente; y uno podría pensar que este tipo de medidas también pueden ser muy útil para personas que por motivos familiares no se pueden ajustar a una jornada laboral completa. Pero, nuevamente, más allá si es un salario mínimo por horas, semanas o mensual, lo importante es no perder de vista la importancia de que sean empleos formales con seguridad social.