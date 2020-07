Gerenta de Operaciones de ProVida: “Nadie se va a quedar sin su retiro dentro de este plazo”

Laboral & Personas

Diana Berstein asegura que están preparados para que sea una experiencia “impecable” y anticipa cómo operará el saldo en la cuenta 2.

Largas jornadas, mucho trabajo en equipo y coordinación con otras entidades, ha sido la tónica de las últimas semanas para la gerenta de operaciones de ProVida, Diana Berstein, quien lleva un año y medio a cargo del área.

- ¿Qué tan intenso ha sido el trabajo interno?

- Ha sido bastante intenso para toda la compañía, porque esto toca diversas áreas como operaciones, tecnología, los equipos de experiencia al cliente; todas las áreas han estado involucradas. Hemos trabajado bien duro, porque lo que estamos buscando es que esto sea una experiencia impecable.

(...) Hemos tenido que interactuar con otras entidades como los organismos que pagan y con los reguladores. No hemos dejado de hacer trámites de pensión, nada que afecte al afiliado, pero las cosas que no son urgentes sí las hemos pospuesto un poco para dedicarle más tiempo al tema del retiro.

-¿Cómo está avanzando el proceso? ¿Hay algún problema?

- La mayoría eran temas que requerían de tiempo más que nada. Tuvimos que dedicarle harto tiempo a hacer las coordinaciones y a los desarrollos. Es decir, implementar una web separada, robustecer todo lo que soporta a la web, dar mucha más capacidad, porque entendemos que habrá una concurrencia elevada. Tuvimos que montar muchos procesos detrás, para asegurar que todo lo que está normado, se cumpla. Esto, porque no son todos los casos iguales, es decir, está el tema de la pensión alimenticia y el del divorcio por ejemplo.

- ¿Cómo se están coordinando con el Poder Judicial por los afiliados en esos casos?

-El Poder Judicial va a enviar la base de datos con las personas que han iniciado el trámite judicial. Entregará esta información a un ente centralizador, que hará los cruces y va a distribuir a cada AFP. En esos casos, cuando la persona suscriba la solicitud de retiro, van a quedar en una situación de retención y cuando llegue el dictamen por parte del juzgado o del Poder Judicial, las AFP vamos a tener que pagar con este dinero a la persona que está demandando. Si es que hay alguna diferencia entre la deuda y el monto retirado, se le paga al afiliado. El tribunal enviará toda la información del acreedor para que nosotros podamos pagarle. Esto va a ocurrir a medida que se vayan dictaminando las demandas judiciales.

- ¿Cuáles son sus expectativas del ritmo de los retiros?

- Es súper importante remarcar que son 365 días de plazo (...) Sí creemos que habrá un alto flujo desde el día uno y los primeros días o semanas.

- ¿Se les cobrará a quienes ya tienen una Cuenta 2?

- Se creará un subsaldo en la cuenta 2 que funcionará absolutamente separado. No habrá ningún tipo de cobro de comisión sobre este dinero, no se va a mezclar. Si tienes una cuenta 2 abierta previamente, serán dos saldos distintos. Si una persona no tiene y se abre producto de este proceso, inmediatamente queda bajo este subsaldo y sin cobro de comisión.

- ¿Cómo ha sido el trabajo en conjunto con la banca?

- Seguimos coordinándonos, todo lo que teníamos que armar ya está definido, pero claramente vamos a seguir trabajando mientras dure todo el proceso, tenemos que estar minuto a minuto atentos de que todo esté funcionando bien. No es que el trabajo con los bancos o con las entidades pagadoras se acabe, sino que terminará cuando finalice el proceso.