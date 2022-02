Giorgio Boccardo: el estudioso del mundo laboral que liderará la subsecretaría del Trabajo

Laboral & Personas

Su interés en la política comenzó a los 16 años, y en su época universitaria fue electo como presidente de la Fech en 2006.

Tras varios días de espera, finalmente hoy se conoció que Giorgio Boccardo Bosoni será quien liderará la subsecretaria del Trabajo.

Boccardo, quién el próximo 20 de febrero cumple 40 años, es sociólogo de la Universidad de Chile, y tiene un magíster en Estudios Latinoamericanos y un Doctorado en Ciencias Sociales -título en trámite- de la misma casa de estudios.

Es académico e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, en donde se ha desempeñado como profesor asistente del Departamento de Sociología de dicha universidad.

Como investigador, se ha interiorizado en más de una oportunidad en temas relacionados al mundo laboral. A modo de ejemplo, entre 2017 y 2018, realizó la investigación "Caracterización de riesgos laborales entre los trabajadores no cubiertos por el seguro contemplado en la Ley 16.744", dicha investigación fue financiada por el Instituto de Seguridad Laboral.

Anteriormente, también investigó temas relacionados a los riesgos psicosociales en las trabajadoras domésticas, subcontratación, entre otros temas.

También se ha desempeñado como investigador en la fundación Nodo XXI.

Su trayectoria en política

Es militante de Comunes, y en su época estudiantil fue electo como presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech) en 2006.

Según una reseña personal -escrita por él mismo en su época como dirigente estudiantil-, se interesó en la política a los 16 años, cuando participaba en temas relacionados a la cultura. "En mi casa se hablaba harto de política, de actualidad, de cultura, las sobremesas eran largas y bien conversadas. Ellos eran re preocupados, me iba re bien en el colegio y en el atletismo, que absorbía gran parte de mi tiempo", dice el texto.

De acuerdo a dicha descripción, durante cuatro años estudió Ingeniería Civil Industrial en la Universidad Católica de Valparaíso, pero nunca se vió desempeñándose en dicha área, lo que lo impulsó a ingresar a sociología.

En 2004, ingresó al movimiento Surda -un movimiento político chileno de tendencia autonomista de izquierda-, desde el cual comenzó a participar activamente en la política universitaria.

De acuerdo a su relato, para él "nunca ha sido un ideal de izquierda el comunismo".

"Tampoco es un gran tema preguntarme qué tan de izquierda soy. Me siento más al lado de la tradición autonomista, si eso se aglutina al lado de la izquierda, muy bien, pero no cargo con un lastre. No reniego de la izquierda pero no es un tema defender cuán de izquierda soy. Como izquierda amplia nos levantamos a la Fech yendo desde los problemas locales a lo macro, más que desde la idea de ser más o menos de izquierda", relata su descripción.