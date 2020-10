Reforma de Pensiones: Gobierno abordó con Chile Vamos indicaciones para agilizar su paso por el Congreso

Laboral & Personas

Senador Galilea (RN), señaló que el gobierno les planteó que se van a incorporar aspectos para mejorar la tasa de reemplazo de los sectores medios y de las mujeres.

Durante 90 minutos, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, estuvo reunido en La Moneda con los ministros de Hacienda, Ignacio Briones, y del Trabajo, María José Zaldívar, y representantes de Chile Vamos para analizar las indicaciones que presentará a la brevedad para destrabar la reforma de pensiones, que se discute desde enero en el Senado y que sigue sin avance debido a la falta de acuerdo entre gobierno y oposición.

La senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, al término del encuentro sostuvo que "en esta conversación franca y sincera planteamos nuestras posturas y esperamos que a la brevedad haya una propuesta común entre todos nosotros que permita satisfacer la demanda que se evidenció el 18 de octubre".

Agregó que "tenemos el convencimiento que ese 6% de cotización adicional debiese ir entero al bolsillo de los trabajadores, entendemos que hay que perfeccionar el sistema y mejorar las pensiones de los jubilados".

Consultada si apurar la reforma evitar un segundo retiro de 10% de las AFP, la legisladora indicó que "la situación hoy es distinta a la del primer retiro, hoy no he escuchado que digan que la gente está hoy en extrema necesidad, lo que están planteando es un retiro para la Navidad. Me parece que eso no puede condicionar una discusión de pensiones que va a definir el futuro de muchos chilenos. Si vamos a dejar a 4 millones de chilenos sin un peso en sus cuentas de ahorro, eso es desmoronar la pensión de muchas personas".

Aclaró que "no fue una reunión de trabajo, sino que de intercambio de posiciones. Creemos que acá el gobierno ha presentado un proyecto, se pueden presentar cosas nuevas, pero creemos que esto debe avanzar a paso rápido, no podemos llegar al 18 de octubre con la oposición trancando la pelota y evitando que se discuta este tema".

En tanto el jefe de bancada de los senadores RN, Rodrigo Galilea, indicó que la propuesta que venga del gobierno y Chile Vamos "la vamos a tener en brevísimo plazo y tiene como único objetivo mejorar las pensiones de los chilenos, y en especial de clase media y equiparar las condiciones de las mujeres".

Enfatizó que "lo que nos ha dicho el gobierno es que se van a incorporar aspectos nuevos que no fueron tocados en la Cámara de Diputados para mejorar la tasa de reemplazo de los sectores medios, de las mujeres y los adultos mayores que no son autovalentes".