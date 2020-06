Gobierno entra al debate y afirma que analiza propuesta para perfeccionar el postnatal

Laboral & Personas

En el Comité Político con partidos oficialistas se analizó la situación y la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, fue encomendada para liderar las conversaciones con la oposición.

"Vamos a manifestarnos en su momento". Así se refirió esta mañana la ministra secretaria general de Gobierno, Karla Rubilar, respecto al proyecto de ley que tramita el Senado sobre extensión del postnatal en la emergencia sanitaria, aunque sin precisar la forma en que el Ejecutivo abordará el tema, que para el oficialismo es inconstitucional, por ser originado en un proyecto de parlamentarios y no por el gobierno.

Rubilar indicó que "la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, analiza distintas herramientas para enfrentar este dilema del cuidado que enfrentan padres y madres en medio de la pandemia" para cuidar a sus hijos.

El tema fue analizado en el tradicional Comité Político con los presidentes de partidos oficialistas, donde junto con concordar que si bien "la materia en trámite en el Senado es inconstitucional, por ahora el debate se concentrará en la comisión de Trabajo a la espera de una acuerdo que explore la ministra Zaldívar", sostuvo el senador Rodrigo Galilea (RN).

La presidenta de la UDI, senadora Jacqueline Van Rysselberghe, también indicó que "el proyecto tal cual está es completamente inadmisible, espero que no avance y confío en la seriedad del Senado para ver este tema". Agregó que "más allá de las buenas intenciones del proyecto, los parlamentarios debemos respetar la ley, entiendo que este puede ser un tema que preocupa y debe ser abordado, pero conforme a la ley".

El diputado Luciano Cruz Coke (Evopoli), sostuvo que "la minsitra Zaldívar ha mostrado disposición para analizar el tema, pero no sólo para los más pequeños, si no que algo más integral, que lógicamente va a provenir desde el gobierno, no se puede apoyar algo que es inconstitucional".