Gobierno ha recibido más de 1,8 millones de postulaciones para nuevas ayudas sociales por las cuarentenas

El plazo de postulación para ambos beneficios concluye el lunes 18 de enero.

Esta mañana, los subsecretarios de Evaluación Social de y Servicios Sociales, Alejandra Candia y Sebastián Villarreal, respectivamente, hicieron un balance de las postulaciones a los nuevos beneficios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Covid y Bono Covid, en medio del retroceso de varias comunas del país a cuarentena ante el repunte en los casos de coronavirus.

El monto y los requisitos de los beneficios están directamente ligados a la situación en la que se encontraba la comuna del postulante, según el plan Paso a Paso, en el periodo comprendido entre el 27 de noviembre y el 31 de diciembre. De esa forma, el Bono Covid entregará $ 25 mil por cada integrante familiar (con un máximo de 10 personas) en aquellas comunas que se encontraban en fase 3 o 4 durante dicho periodo.

En tanto, para las comunas que se encontraban en fase 1 o 2, el monto será de $ 40 mil por integrante. Sin embargo, la cantidad de dinero podría variar dependiendo del número de días en la cual la comuna estuvo en cuarentena o transición. Si fueron dos semanas, el monto asciende a $ 80 mil por integrante y $ 100 mil si alcanzó los 28 días.

Al 15 de enero, se han registrado 1.868.095 solicitudes, lo que equivale a un 57% del total de posibles beneficiarios. De esa cifra, 1.633.900 postulaciones corresponden a personas que han recibido el IFE el año pasado, y 234.195 son solicitudes de personas que postulan por primera vez.

Frente a lo anterior, Villarreal señaló que "no queremos que nadie que hoy día, cumpliendo los requisitos para acceder a estos beneficios, se quede sin ellos porque no pudo solicitarlos". Es por eso que recalcó que las postulaciones se hacen a través de la página web www.ingresodemergencia.cl y no requiere adjuntar archivos ni tampoco necesita clave única.

Encuesta en pandemia

En cuanto a la realización de la Encuesta Casen 2020, la subsecretaria Candia afirmó que el levantamiento del sondeo comenzó el 31 de octubre y terminará el 31 de enero. A la fecha, de la meta de las 61.816 encuestas, se han podido realizar 46.689 lo que equivale al 76% de la muestra.

Esto ha sido posible gracias a la modificación a la encuesta, la cual cambió a una modalidad mixta secuencial no presencial, la que conlleva solo un precontacto presencial de 5 minutos para luego hacer el levantamiento a través de un llamado telefónico.

Si bien dicha modificación ha tenido resultados positivos, aún hay obstáculos que podrían alejar el resultado del sondeo para el primer semestre de este año. Y es que, al parecer, habría cierta aversión a abrir la puerta al precontacto en condominios y edificios en las regiones de Antofagasta, Magallanes y Arica y Parinacota, además de estar en luz amarilla la región Metropolitana, O´Higgins y Valparaíso.

En esa línea, Candia enfatizó que "para poder contar con la mejor información y el mejor diagnóstico que nos lleve a conocer la realidad de nuestro país, necesitamos de las respuestas de cada uno de los hogares seleccionados. Es muy importante que puedan ser parte de este proceso y contestar el llamado de los encuestadores para identificar las poblaciones y territorios que hoy enfrentan mayores carencias".