Gobierno le pone urgencia a la reforma de pensiones mientras que un acuerdo sigue complicándose

Decisión de no dividir el proyecto tensiona la posibilidad de un consenso. Hoy, la comisión de Trabajo se vuelve a reunir con la tarea del Ejecutivo de aterrizar aún más los números de su propuesta.

La Moneda resolvió ayer aplicar “discusión inmediata” a la tramitación de la reforma de pensiones, que hoy analiza la comisión de Trabajo del Senado.

De esta forma, la Cámara Alta tiene un plazo de seis días para pronunciarse sobre el texto, que lleva un año sin avance en el Congreso.

La decisión se conoció un día después de que el Ejecutivo presentara las indicaciones comprometidas para destrabar la reforma e intentar un acuerdo con la oposición. Sin embargo, la urgencia que aplica el Gobierno es una presión adicional para convencer al bloque de avanzar con prontitud en el tema a pesar de las diferencias entre ambos sectores y que se concentran en la forma de repartir el 6% de cotización adicional.

De no alcanzar acuerdo, lo más probable es que se llegue a una comisión mixta para zanjar las diferencias.

El Ejecutivo ha señalado que espera una pronta aprobación de la reforma para comenzar a pagar los nuevos beneficios a partir de mayo.

Otro tema que tensiona el ambiente es la decisión de La Moneda de no dividir el proyecto en los temas en que hay acuerdo, como el Pilar Solidario, y dejar para un debate de más largo aliento temas como la nueva cotización y cambios a la industria de las AFP.

El integrante de la comisión de Trabajo, Rodrigo Galilea (RN), no es partidario de dividir el proyecto. “Eso sería, de alguna manera, de nuevo tirar la pelota al corner y no resolver el punto que es casi lo único que nos está impidiendo llegar a un buen acuerdo”, argumentó.

Dijo que “el punto neurálgico en que aún no nos ponemos de acuerdo es esa parte de los 6 puntos que va a apoyar el ahorro individual y cuánto al fondo solidario y, por tanto, tiendo a ser optimista para encontrar las fórmulas para resolver este punto que nos divide”.

Planteó que “ahora en la comisión vamos a ver los números, las tablas de modelación, es el área chica con miras a un solo objetivo: mejorar las pensiones y hacer sustentable en el tiempo el mecanismo que acordemos”.

La integrante de la misma instancia, la senadora Jacqueline van Rysselberghe (UDI), indicó que la reforma de pensiones “me interesa que la saquemos adelante lo antes posible. Obras son amores y no buenas razones, así que si se dice que se quiere aumentar las pensiones, hagámoslo y rápido”.

Sobre la posibilidad de un entendimiento, reiteró que “una negociación tiene que pasar porque todos cedan. Lo que pasa es que lo que ellos quieren no es una negociación, es imponer su postura y eso no es una negociación. Me parece que hay que votar, ya se terminó la etapa prelegislativa”.

Oposición firme en el 6%

El panorama no es muy auspicioso para la sesión de hoy de la comisión, ya que está en el segundo lugar de la tabla, lo que le restará al menos media hora de debate.

Pero, además, porque pese a insistir en su apertura a llegar a acuerdos, la oposición no dejará pasar la preocupación que expresaron sus representantes el lunes al Ejecutivo, tanto respecto del origen de las holguras como el que una reforma de esta envergadura debe tener financiamiento permanente. Algo que no terminan de tener claro los senadores opositores.

Debido a la importancia que tienen para el sector estos elementos, pretenden escuchar no sólo al Consejo Consultivo Previsional (CCP), sino también al Consejo Fiscal Autónomo para conocer su opinión y tratar de despejar las dudas que existen tanto respecto del financiamiento como de la legalidad de comenzar a tramitar la indicación del Ejecutivo sin el informe del CCP.

La senadora Carolina Goic (DC), confirmó que hoy la comisión revisará las implicancias, en términos de beneficios y de financiamiento, del planteamiento que ha hecho el Ejecutivo con sus indicaciones, e insistió en que se tratará de despejar la inquietud que les dejó el tema de “la aparición repentina, de un día para otro, de las holguras fiscales”, para lo que harán una “revisión en detalle”.

Ello, porque según complementó el presidente de la comisión, Juan Pablo Letelier (PS), el Gobierno estaría rompiendo “una regla de oro”, que es que a gastos permanentes se les debe asignar financiamiento permanente.

En cuanto a los temas de fondo, tanto Letelier como Goic aseguraron que la tramitación relativa al aumento de cobertura y montos del Pilar Solidario debería avanzar con fluidez, en cuanto tenga el financiamiento garantizado.

Pero no parece que se vayan a mover ni un milímetro de su propuesta en cuanto a que el 6% adicional se destine al ahorro colectivo.

A este respecto, el senador se limitó a sentenciar que en la negociación “cedimos en no tocar el 10%” actual que hoy gestionan las AFP.