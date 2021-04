Gobierno oficializa salida de Zaldívar del gabinete y asume Patricio Melero como nuevo ministro del Trabajo

Laboral & Personas

La nueva autoridad tendrá como principal desafío llegar a un acuerdo en la reforma previsional.

No paran los movimientos en el gobierno de Sebastián Piñera. Pasadas las 5 de la tarde, se oficializó la renuncia de la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, siendo reemplazada por el exdiputado de la UDI, Patricio Melero.

La ceremonia de cambio de gabinete se desarrolló en La Moneda y fue encabezada por el jefe de Estado, quien valoró el rol ejercido por Zaldívar en la tramitación de proyectos como las mejoras al Pilar Solidario, las medidas de apoyo a los ingresos durante la pandemia y en la tramitación vigente de la reforma previsional.

"Quiero comenzar expresando mi enorme gratitud y haciendo un público reconocimiento a María José Zaldívar, quien durante mi primer gobierno ejerció durante cuatro años como superintendenta de Seguridad Social, y en este gobierno asumió desde 2018 como subsecretaria de Previsión Social y luego el difícil desafío de ser ministral del Trabajo y Previsión Social. He sido testigo privilegiado del sentido del deber, del compromiso y de la entrega con que María José ha enfrentado cada una de las tareas y misiones que le ha tocado asumir", afirmó la autoridad.

Piñera también tuvo palabras para el ministro entrante, recordando su rol "dialogante" como presidente de la Cámara de Diputados en 2011 y enumerando los desafíos que enfrentará a cargo del Mintrab.

"Entre estos desafíos destacan, además de la segunda etapa de la reforma previsional y de la Sala Cuna Universal, fortalecer nuestra capacidad de crear empleos y mejorar los salarios, y reactivar nuestra economía, porque son indispensables para asegurar una mejor calidad de vida en forma más permanente para todas las familias chilenas. El trabajo no es solo la forma en que la mayoría de los chilenos se ganan la vida. Es también una forma de dignidad, de crecimiento personal y de sentirse útil y contribuir al progreso de la sociedad", cerró.

La trastienda

La salida de Zaldívar estaría pactada desde inicios de año, ya que había conversado con el mandatario sus razones para dejar el gabinete, señalando "un desgaste personal debido a razones familiares".

Sin embargo, en dicha conversación se le habría solicitado a la secretaria de Estado permanecer un par de meses más, a raíz de la tramitación de la reforma previsional. Finalmente, en las próximas horas se concretará el cambio.

#EncuestaDF Tras un período especialmente complejo, la ministra del Trabajo y Previsión Social María José Zaldívar deja, a partir de hoy, la cartera. En medio de la crisis provocada por la pandemia ¿Cómo interpretas esta señal de cara al debate sobre la reforma de pensiones? — Diario Financiero (@DFinanciero) April 7, 2021

Melero, ingeniero agrónomo y quien no puede repostular al Parlamento, al que arribó en 1990, tiene la ventaja de estar al tanto de las negociaciones en materia previsional, ya que es integrante tanto de la comisión de Trabajo de la Cámara como la estratégica comisión de Hacienda.

Un dato relevante es que el próximo ministro es hermano del presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Manuel Melero, quien abandonó hoy el cargo para evitar conflictos de interés, considerando las restricciones sanitarias y de funcionamiento que afectan al sector y la fiscalización al rubro que realiza la Dirección del Trabajo (DT).

La salida de Zaldívar se da en momentos en que se ve lejano un acuerdo por la reforma previsional, ya que durante marzo la discusión se entrampó en las fuentes de financiamiento para las mejoras propuestas por el Ejecutivo, principalmente al Pilar Solidario. Por lo mismo, nuevamente no se alcanzó el plazo autoimpuesto por las partes para alcanzar un consenso, por lo que todo apunta a que el texto se definirá en una comisión mixta. Uno de los desafíos de Melero será justamente reencauzar la discusión, en dupla con el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda.

Zaldívar en el Congreso: "En este momento, soy la ministra del Trabajo"

Más temprano hoy, en la comisión de Trabajo del Senado, la senadora Adriana Muñoz (PPD) emplazó a la ministra a que clarificara si siguen en el puesto o deja el gabinete.

"Es complejo el debate de un tema tan relevante como la reforma de pensiones con un gobierno que nos cambia el interlocutor cada tres meses, ya lo tuvimos con el ministro Briones y ahora nuevamente el cambio con ministra del trabajo., creo que hay poco sustento para seguir en este debate", dijo.

La por entonces ministra Zaldívar contestó que "me gustaría decir al respecto que estamos en una discusión súper importante, que estamos tratando de avanzar en poder llegar a un acuerdo. En este momento yo estoy sentada acá y soy la ministra del Trabajo, por tanto, a mí me corresponde seguir adelante con esta discusión y votación que va en directo beneficios de las personas. Es importante seguir avanzando y no detener este trabajo".