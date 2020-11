Gobierno opta por el camino propio e ingresa proyecto para acotar segundo retiro de AFP

Laboral & Personas

Iniciativa del Ejecutivo busca limitar el rescate de fondos, aplicándole impuestos y fijando una cotización adicional para reintegrar los recursos.

La jornada de ayer fue maratónica en materia previsional en Valparaíso, en un día con múltiples reuniones y en el que el Ejecutivo finalmente tomó una decisión sobre acotar el segundo retiro de los fondos.

Esto ocurrió luego que la moción que busca otro rescate de los ahorros continuó avanzando a pasos acelerados. Tras cinco horas de discusión, ayer la comisión de Constitución del Senado aprobó en general y particular el proyecto de reforma constitucional, despachándolo a la Sala de la Cámara Alta.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones. La ministra del Trabajo, María José Zaldívar.

Así, la iniciativa será votada por el pleno del Senado mañana o el miércoles de la próxima semana y, en caso de ratificarse algunos ajustes, volvería a su tercer trámite en la Cámara de Diputados.

En términos generales, la propuesta fue aprobada sin grandes cambios y sin exigencias para los afiliados. Es decir, el rescate será universal, tal como se estableció para el primer retiro del 10%.

En cuanto a los cambios, los senadores acogieron -con los votos a favor de Francisco Huenchumilla (DC), Alfonso De Urresti (PS) y Pedro Araya (Ind)- la indicación presentada por el senador independiente Carlos Bianchi que plantea disminuir de 30 a 10 días hábiles el pago del retiro.

No obstante, la medida fue reformulada, por lo que el tiempo del proceso será de 15 días hábiles finalmente.

En el primer retiro, las AFP tienen un plazo máximo de 10 días hábiles de presentada la solicitud para pagar la primera cuota en el marco de un año. Para la segunda, tiene 30 días hábiles como máximo a contar del desembolso anterior.

Otra modificación que se aprobó señala que las administradoras no podrán hacer discriminaciones arbitrarias al realizar el pago, “especialmente en el caso específico de personas que se sometieron al cambio registral de identidad, establecido en la ley Nº 21.120”.

Una indicación adicional aprobada fue la de los senadores Isabel Allende (PS), Ximena Rincón (DC), Bianchi y Huenchumilla, la que permite el retiro forzoso para quienes adeuden pensiones de alimentos.

Reforma previsional no se atará al segundo retiro

Si bien la aprobación del segundo retiro en la comisión marcó un hito relevante del día, los movimientos partieron temprano.

De hecho, cerca de las 8:40, los ministros de Hacienda, Ignacio Briones; del Trabajo, María José Zaldívar; y de la Segpres, Cristián Monckeberg, se reunieron con senadores oficialistas y de oposición para abordar la posibilidad de acotar el segundo retiro de los fondos previsionales y “atar” dicha discusión al trámite de la reforma al sistema previsional.

Entre los asistentes se encontraban las senadoras de la UDI Jacqueline Van Rysselberghe y Ena Von Baer; el RN Rodrigo Galilea; y los opositores Adriana Muñoz (PPD) y Jorge Pizarro (DC).

En la cita, según asistentes, el gobierno reiteró su disposición a enviar un proyecto propio para acotar el universo de beneficiarios de un nuevo rescate de los fondos de AFP, pero sinceró la falta de acuerdo para “amarrarlo” al avance del proyecto previsional.

Así, las partes volvieron a reunirse a la hora de almuerzo, cita a la que se integraron también los senadores Juan Pablo Letelier (PS), Ricardo Lagos Weber (PPD), Carolina Goic (DC), José García (RN) y Juan Antonio Coloma (UDI).

La reunión, según presentes, estuvo marcada por un tono mixto, ya que por un lado la oposición resintió el anuncio del ministro Monckeberg de hacer una reserva de constitucionalidad para impugnar la moción parlamentaria ante el Tribunal Constitucional (TC). Aquello molestó especialmente a senadores como Lagos Weber.

Van Rysselberghe, por su parte, dio a entender que las partes aún estaban alejadas en sus posturas y que debían seguir conversando.

“Estamos haciendo un esfuerzo para que en el Senado podamos tener un buen acuerdo en materia de pensiones que no está vinculado a esta materia pero evidentemente tienen vasos comunicantes”, manifestó el ministro Monckeberg a la salida de la reunión.

Propuesta del Gobierno

Una vez terminada la cita, cerca de las 17 horas los ministros se reunieron en una sala de la Cámara Alta para terminar de afinar los detalles de la iniciativa, que entró sólo minutos antes de las 20 horas, al Senado y con discusión inmediata.

El proyecto establece que todos los afiliados podrán acceder al 10% de sus ahorros -con un año de plazo-, excepto quienes a la fecha de solicitar el retiro tengan cotización previsionales declaradas en el mes inmediatamente anterior a la solicitud y cuyas remuneraciones sean iguales o superiores a 100 UF ($ 2,7 millones).

También, se establece un mínimo de 35 UF para el retiro ($ 1 millón) y un techo de 100 UF ($ 2,8 millones).

Tampoco podrán optar las personas cuyas rentas o remuneraciones se regulen de conformidad al artículo 38 bis de la Constitución. Es decir, el Presidente, ministros, senadores, diputados y gobernadores regionales.

Las personas deberán suscribir una declaración jurada respecto de no encontrarse en alguna de estas situaciones.

Para efectos tributarios, el rescate se considerará como renta, por lo que será gravada con el impuesto Global Complementario. Dicho gravamen dependerá del nivel de ingreso del contribuyente, por lo que algunos quedarían exentos del tributo.

Las AFP además deberán informar al afiliado el efecto del retiro en su futura pensión y además señalar el porcentaje de los fondos que corresponden a ahorro previsional y a rentabilidad.

La entrega de los fondos se realizará en dos parcialidades, la primera en un plazo de 60 días hábiles desde la fecha de presentación del requerimiento y, el segundo, en un plazo de 10 días hábiles desde el primer pago.

Para compensar el retiro de los ahorros, se establece una regla de reintegro a través de una cotización adicional que deberá determinar la Superintendencia de Pensiones.

Los cambios que se rechazaron

Los senadores de RN, Rodrigo Galilea y Francisco Chahuán, y el senador UDI, Iván Moreira, presentaron varias indicaciones al proyecto. Sin embargo, Chahuán finalmente retiró las suyas, en señal de molestia "con la inacción del Ejecutivo para sacar prontamente un acuerdo en materia de reforma previsional".



Indicación de galilea

La primera indicación que se discutió fue la de los senadores Aravena y Galilea, que buscaba restringir el rescate. Se establecía no autorizar el retiro si el afiliado cuenta con fondos de Ahorro Previsional Voluntario (APV) iguales o superiores a 35 UF. También señalaba que si el afiliado no ha sufrido una merma en sus ingresos, o si esta ha sido menor al 30% de los ingresos totales familiares que tenían en promedio en los seis meses que van entre septiembre de 2019 y marzo de 2020, tampoco se permitía el rescate.

En el caso de que el afiliado hubiera percibido durante los últimos seis meses anteriores a la solicitud del retiro una renta o remuneración promedio igual o superior a 50 UF, tampoco se autorizaba el rescate.

Las indicaciones de Chahuán también buscaban acotar el retiro, señalando que no podrían retirar quienes, a la fecha de la solicitud o en el mes anterior a esta, registren cotizaciones previsionales o los afiliados que cuenten con ahorros suficientes en una cuenta de APV.



Indicaciones de moreira

Otro cambio desestimado fue el planteado por el senador Iván Moreira (UDI), que planteaba que los fondos retirados superiores a 70 UF constituirán renta para todos los efectos legales, con la excepción de aquellas personas que tributen en los primeros tres tramos de la Ley de Impuesto a la Renta. El otro rechazo fue para la idea de que los fondos previsionales ahorrados tanto obligatorios como voluntarios fueran inexpropiables.