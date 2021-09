Gobierno sale al pizarrón a defender la ley corta de pensiones y afirma que la reforma previsional no se abandonará

Laboral & Personas

Los ministros del Trabajo, Patricio Melero, y de la Segpres, Juan José Ossa, anunciaron suma urgencia para el tramite de proyecto, el que ingresará al Congreso en los próximos días.

Con una pizarra instalada en la Plaza de la Constitución, el ministro del Trabajo, Patricio Melero, salió a defender la ley corta de pensiones anunciada por el Presidente Sebastián Piñera y afirmó que se trata de aspectos en que espera haya acuerdos y que en ningún caso se abandonará la reforma estructural que se discute en el Senado.

Melero, junto al titular de la Segpres, Juan José Ossa, explicaron los aspectos centrales del proyecto que ingresará en estos días al Parlamento con suma urgencia, señalando que lamenta las críticas de la oposición y que "no se compadecen con la realidad ni el esfuerzo que se ha hecho. Ya las pensiones al inicio de este gobierno eran de $104 mil y ahora van a llegar a $177 mil" en el caso de la PBS.

Recordó que en la votación de la reforma previsional en la Cámara de Diputados, en enero de 2020 el gobierno alcanzó un acuerdo con la oposición "con la DC y nos permitió avanzar al Senado con un 3% de cotización adicional a cuenta individual y otro 3% a un fondo colectivo. Desgraciadamente, ese acuerdo no fue tomado en cuenta en el Senado e insistieron que fuera íntegramente a un fondo colectivo. El gobierno cree que es importante conservar un porcentaje en las cuentas individuales y la solidaridad debe ser con recursos del Estado y no del cotizante".

Aseguró que "vamos a seguir dialogando en el Senado, esto no significa el término de la reforma previsional integral. Lo que hace esta ley corta es apurar un beneficio para medio millón de jubilados, no veo el objeto de las críticas, de lo que se trata es de ayudar a los jubilados".

Ossa manifestó que "esta ley corta va mucho más allá del cuarto retiro" y no busca frenar esa iniciativa. Asimismo, señaló que le llama la atención que no se quiera votar esta semana el proyecto que autoriza un cuarto rescate anticipado de los fondos de pensiones en la Sala de la Cámara y quede para después del 18 de septiembre. "Quiero hacerles un llamado a que se vote la próxima semana, que no sea semana distrital. Si consideran que es tan importante, tienen las facultades de trabajar en la semana distrital y abocarse a esto".

Melero enfatizó que la ley corta de pensiones "va en la dirección correcta de aumentar recursos para pensiones y no retirar recursos como algunas iniciativas lo están haciendo". Indicó que en todas partes del mundo si se quiere mejorar pensiones hay que incorporar recursos y dijo que espera que el Parlamento "pueda aprobar este proyecto con la celeridad que merece".