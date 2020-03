Grandes empresarios reconocen que "estamos viviendo un lunes negro" ante desplome bursátil

Laboral & Personas

El presidente de la CPC, Alfonso Swett, comparó la advertencia que realizó la Fed la semana pasada ante el avance del coronavirus con la crisis de Lehman Brothers en 2008.

Hoy los mercados tanto en Chile como en el mundo están sufriendo los efectos de la pandemia del coronavirus (Covid-19) y el quiebre del cartel de los países exportadores de petróleo (OPEP). Esto ha causado una caída de la bolsa chilena por debajo de los 4.100 puntos y un alza del dólar que lo lleva a cotizarse sobre los $ 840.

Al respecto, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfonso Swett, demostró su preocupación ante la situación financiera global y local tras reunirse con senadores de oposición integrantes de la comisión de Trabajo.

"Vemos la situación con mucha preocupación. Lo partimos viendo anoche, cuando el cobre ya caía pronunciadamente al igual que las bolsas asiáticas. Estamos viviendo en términos de mercados internacionales, lo que me atrevo a denominar un lunes negro", advirtió.

En ese sentido, el líder de la multigremial de empresarios reconoció que el coronavirus está siendo a nivel mundial "algo mucho más profundo, ya lo había adelantado la Fed, con un llamado de emergencia y este llamado es comparable a la crisis de Lehman".

"Parece que el coronavirus es algo bastante más complejo y profundo", advirtió.

Tras ser consultado por si el Banco Central (BC) debería intervenir para contener el alza del dólar, sostuvo que "tiene mucha tarea que hacer en esto, el dólar subiendo impacta fuertemente su meta de inflación, por lo tanto el BC tiene una disyuntiva muy grande".

Voto por el "Rechazo" o "Apruebo"

Swett, quien cumplirá su período de dos años al mando de la CPC este jueves, también fue consultado por su visión del proceso constituyente al que se refirió en una entrevista con El Mercurio.

"He planteado dos cosas; mientras sea presidente de la CPC, no le corresponde (a la CPC) pronunciarse ni por el Apruebo ni por el Rechazo. En el artículo del fin de semana, yo explico las bondades o los beneficios tanto de una acción como de otra", dijo.

"No me he pronunciado personalmente ni por Rechazo ni por Apruebo", remarcó.