Grandes empresarios siguen disparando contra jornada de 40 horas y dicen que se perderían 170 mil empleos si reducción no es gradual

Laboral & Personas

Alfonso Swett recalcó que la discusión respecto de si se debe o no reducir las horas de trabajo se debe realizar de forma responsable, para velar que no haya un impacto negativo en el mercado laboral.

"Esta reducción si no la hacemos en un sistema de implementación paulatina, nos puede costar 170 mil empleos". Eso fue lo que advirtió el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfonso Swett, respecto a la idea de la diputada PC, Camila Vallejo, de reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, en el lanzamiento del Barómetro del Trabajo que elaboró la Fundación Instituto de Estudios Laborales (FIEL) y el Centro de Estudios MORI.

Para Swett, la discusión en torno a si es o no el momento para implementar una reducción de la jornada laboral debe realizarse de forma responsable, mirando su impacto en diversos ámbitos.

"Más que poner un número, lo que nosotros decimos es miremos esto de forma sistémica, porque en definitiva lo que nosotros queremos es mejorar el bienestar, y el bienestar se mejora en todas estas variables, mejorando remuneraciones, mejorando empleo, reduciendo informalidad, dando más protección, y por supuesto más tiempo para la familia", dijo.

En su intervención en el panel, el titular de la multigremial recalcó que la cifra no debe ser interpretada como un "no" a la propuesta, y posteriormente en un punto de prensa agregó que "esa es una cifra calculada en base a elasticidad, es una cifra que no hay que tomarla como un estudio, es un cálculo en base al costo laboral que entregó el exministro Rodrigo Valdés de un incremento del 11%".