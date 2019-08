Gremios empresariales se unen y piden un "debate profesional" sobre proyecto de jornada laboral

Laboral & Personas

Gremios recalcaron que es clave que tanto gobierno como oposición presente los estudios involucrados.

"De una vez por todas pongamos los estudios, aquí estamos hablando desde una batalla comunicacional política, y por eso lo que queremos es llamar a la prudencia, llamar a la responsabilidad, y por favor pongamos los estudios y la seriedad en esta discusión", fueron parte de las declaraciones que entregó Alfonso Swett, presidente de la Confederación de la Producción del Comercio (CPC), luego de sostener una reunión -junto a los presidentes de las ramas- con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín.

"Me parece muy poco prudente y responsable con el país que estemos hoy día peleando estando enfrascados en batallas comunicacionales en el último tiempo. Hoy día, lo que necesitamos, es un debate profesional, con estudios, con generosidad y profundidad", recalcó el líder gremial, asegurando que al interior de los gremios hay una postura en torno a la discusión.

En esa línea, el líder gremial recalcó que desde el mundo gremial buscan que la discusión se realice de forma responsable. "El mundo del trabajo es una mesa de cuatro patas, donde está el bienestar de la gente, están las remuneraciones, el empleo y la informalidad, nosotros lo que queremos es tener una discusión sistémica y con los estudios relevantes".

Una opinión similar entregó el titular de Sofofa, Bernardo Larraín Matte, quien agregó que "este es un tema sistémico, un tema que no puede abordarse a través de un proyecto de ley que tiene una ley, como el proyecto de la diputada Vallejo (...) no hay duda de que nos alineamos con el desafío de modernizar nuestro Código del Trabajo pero por supuesto con una mirada sistémica, esto no es simplemente rebajar la jornada, esto puede ser costoso para la economía".

Desde la Cámara Chilena de la Construcción se mostraron más cautos con la discusión. El titular del gremio, Patricio Donoso, señaló que "establecer opiniones sobre algo que no se conoce en la profundidad, creemos que no es responsable. Este es un tema importante y que hay que analizarlo con la profundidad que requiere".

Si bien desde la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) inicialmente se habían mostrado muy críticos en torno a la discusión de la reducción, hoy señalaron que están en línea con el resto de los gremios que forman la CPC.

Pese a todo, agregaron que "por supuesto que hay diferentes opiniones, pero en términos generales hemos sido muy claros en la opinión de la CPC. Por tanto no veo ninguna dificultad ni discrepancias. Puede haber discrepancias en flexibilidad o tiempo que esto se aplique. En el caso del sector agrícola nosotros hemos sido muy claros en el sentido de que ninguno de los dos proyectos, ni el de 40 horas ni el de 41 horas, resuelve el problema de la agricultura que tiene una forma diferente de trabajar, donde la flexibilidad no es tan fácil", dijo Ricardo Ariztía, titular de la SNA.